La victime a reçu plusieurs coups et présentait une plaie "en boutonnière" à la gorge portée par un "objet piquant", sans doute un couteau, et qui a entraîné sa mort par asphyxie (photo symbolique). ATS

Un homme de 29 ans a été condamné par la cour d'assises d'appel du Haut-Rhin à 27 ans de réclusion pour le viol et le meurtre de sa compagne. L'accusé avait écopé de 25 ans en première instance.

Les jurés haut-rhinois ont également prononcé une interdiction définitive de territoire français, une fois la peine purgée, à l'encontre d'un ressortissant ghanéen, a indiqué jeudi le greffe du tribunal.

Ce verdict, prononcé mercredi après trois jours d'audience à Colmar, est conforme aux réquisitions, a indiqué Me Caroline Bolla, l'une des avocates des parties civiles, la famille d'accueil où la victime, Sandra Baumann, avait été placée à l'âge de deux ans. L'avocat de l'accusé, Me Jean-Emmanuel Medina, n'était pas joignable dans l'immédiat.

Selon Me Bolla, cette peine plus sévère qu'en première instance s'explique par les mensonges «éhontés» de l'accusé qui «n'ont pas du tout été entendus par les jurés» haut-rhinois. Il a nié le viol et maintenu la thèse d'un «accident», affirmant n'avoir porté qu'un coup de bouteille à la tête de Sandra, 25 ans, selon l'avocate.

Or, un expert a montré que la jeune femme avait reçu plusieurs coups et présentait une plaie «en boutonnière» à la gorge portée par un «objet piquant», sans doute un couteau, et qui a entraîné sa mort par asphyxie, a-t-elle expliqué.

Selon l'accusé, cette plaie aurait été causée par un «morceau de verre» venu se loger dans sa gorge, version réfutée par l'expert, selon Me Bolla.

Dans la baignoire

Le drame s'est noué la nuit du 17 au 18 avril 2019 à Strasbourg, lors d'une énième dispute entre l'accusé et la jeune femme qui, selon des témoignages, envisageait de mettre fin à la relation. Le corps de Sandra avait été retrouvé par la police dans la baignoire de l'appartement strasbourgeois du couple.

Ils s'étaient rencontrés en 2012, lorsque l'accusé était arrivé en France. Sandra, avec laquelle il était pacsé, l'avait aidé dans ses démarches administratives. Il avait obtenu un titre de séjour de dix ans, selon Caroline Bolla.

ATS