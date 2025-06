Douze pelleteuses ont été mobilisées dans le secteur du torrent du Fregnoley, ce mardi. ATS

Selon la commune de Val de Bagnes (VS), aucune nouvelle lave torrentielle ne s'est déclenchée depuis lundi dans le secteur du torrent du Fregnoley à proximité de Lourtier. Calme, la journée de mardi a permis aux douze pelleteuses engagées de poursuivre leur travail de sécurisation et de construction.

Keystone-SDA ATS

«La météo prévue cette semaine sera principalement estivale, ce qui favorisera la fonte progressive de la neige en altitude et l’augmentation des débits dans le torrent», rappellent les autorités, dans un communiqué diffusé mardi soir. «Le lac qui s’est formé en amont de la Sasse reste sous contrôle et ne présente aucun danger. La stabilisation des mouvements de terrain, surveillée via GPS, confirme une situation rassurante.»

Mardi, les travaux ont principalement consisté à transporter de gros blocs afin de consolider la nouvelle digue arrière, qui supportera la route en construction sur la rive gauche. La stabilité des digues et des cours d’eau est assurée grâce aux pelleteuses engagées, qui poursuivent leur travail de surélévation et de curage.

Initiative en faveur des locaux

Depuis le 2 juin, entre 120'000 et 150'000 mètres cubes de matériaux ont été transportés par les différents épisodes de laves torrentielles, selon un calcul rendu public par les autorités, ce mardi.

En attendant la réouverture des routes dans le Haut Val de Bagnes, notamment l'axe entre Champsec et Lourtier, la Commune a choisi de remettre place une aide financière pour la location de vélos électriques. Comme l'an dernier, cette initiative vise à faciliter la mobilité des habitants et des travailleurs locaux.