Emporté tôt lundi par une lave torrentielle, le pont fusible du Fregnoley dans le haut Val de Bagnes, qui permet de rejoindre Lourtier, ne sera pas remplacé avant trois jours. L'information émane de la commune de Val de Bagnes.

Cinq pelleteuses travaillent à nettoyer et à sécuriser le torrent du Fregnoley afin de recréer un pont fusible donnant accès à Lourtier et au haut Val de Bagnes. ATS

Keystone-SDA ATS

Deux ou trois laves torrentielles sont encore descendues, au même endroit, dans la nuit de lundi à mardi. Ces épisodes se sont toutefois calmés, ce qui a permis des travaux de minage puis la reprise des travaux de nettoyage du cours d'eau grâce à l'utilisation de cinq pelleteuses.

«Actuellement, on dégage un maximum de roche et de gravats en amont et en aval de l'emplacement du pont fusible», résume Pierre-Martin Moulin, le secrétaire général de la commune de Val de Bagnes interrogé par Keystone-ATS.

Reste désormais à savoir quand un nouveau pont fusible pourra être installé. «Selon les services du canton, il faut compter trois jours de travail», révèle Pierre-Martin Moulin, qui se refuse à tout pronostic quant à la réouverture du passage donnant accès depuis Champsec à Lourtier et au haut Val de Bagnes. «Cela dépendra aussi si la montagne nous laisse tranquille ou non.»

«La bonne nouvelle du jour est que les culées du pont n'ont pas été endommagées», souligne, de son côté, le président de la commune, Fabien Sauthier. Le remplacement du tablier de bois long de 70 mètres n'en sera que plus aisé.

400 habitants impactés

Ce pont fusible avait été créé en septembre 2024 afin de donner au canton du Valais le temps de construire une galerie d'une septantaine de mètres, chargée de sécuriser la route cantonale, en lien avec les travaux d'endiguement du torrent du Fregnoley.

Pour l'heure, quelque 400 habitants de Lourtier et du haut Val-de-Bagnes sont impactés par la situation. Un chemin pédestre et cycliste leur permet tout de même de relier Lourtier. Un chemin uniquement accessible en 4x4 et pour les habitants du secteur a été rouvert. Il bénéficie d'horaires en alternance et permet également à une navette de transporter les élèves.