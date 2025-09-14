  1. Clients Privés
Accident Un parapentiste de 27 ans fait une chute mortelle en Haute-Savoie

ATS

14.9.2025 - 11:38

Un parapentiste de 27 ans est décédé samedi sur la commune de Chamonix en Haute-Savoie après une chute due à un problème de voile, a-t-on appris dimanche auprès du Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne

Un parapentiste a fait une chute mortelle samedi sur la commune de Chamonix en Haute-Savoie en France voisine. (photo prétexte)
Un parapentiste a fait une chute mortelle samedi sur la commune de Chamonix en Haute-Savoie en France voisine. (photo prétexte)
ATS

Keystone-SDA

14.09.2025, 11:38

14.09.2025, 11:56

L'accident s'est produit à la mi-journée peu après le décollage de la victime du plateau de Planpraz (2000 mètres d'altitude). Pour une raison indéterminée, la voile du parapentiste s'est alors «mise en torche», ont-ils précisé, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

La victime est tombée dans le secteur du Brévent, un sommet culminant à 2525 mètres, où les secouristes ont récupéré son corps, ont-ils ajouté.

