Un parapentiste de 27 ans est décédé samedi sur la commune de Chamonix en Haute-Savoie après une chute due à un problème de voile, a-t-on appris dimanche auprès du Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne

Un parapentiste a fait une chute mortelle samedi sur la commune de Chamonix en Haute-Savoie en France voisine. (photo prétexte) ATS

L'accident s'est produit à la mi-journée peu après le décollage de la victime du plateau de Planpraz (2000 mètres d'altitude). Pour une raison indéterminée, la voile du parapentiste s'est alors «mise en torche», ont-ils précisé, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

La victime est tombée dans le secteur du Brévent, un sommet culminant à 2525 mètres, où les secouristes ont récupéré son corps, ont-ils ajouté.