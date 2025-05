Chute mortelle pour deux randonneurs ce week-end

Deux randonneurs d'une vingtaine d'années sont décédés ce week-end dans le massif de la Tournette, près d'Annecy, en Haute-Savoie. Ils ont chuté dans deux accidents distincts sur l'itinéraire menant à la pointe de la Bajulaz.

Deux jeunes randonneurs sont décédés ce week-end dans le massif de la Tournette, près d'Annecy, après avoir glissé sur des névés (image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Les deux drames se sont déroulés à plus de 2000 mètres d'altitude , dans des circonstances similaires, a indiqué dimanche le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) d'Annecy.

Dimanche vers 14h00, l'alerte a été donnée pour un homme de 28 ans qui avait glissé sur un névé se terminant sur un à-pic de «plus d'une centaine de mètres», a précisé le PGHM, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné libéré.

La veille, un jeune homme de 23 ans avait basculé dans le même secteur en fin d'après-midi avant d'être retrouvé sans vie par les secouristes. Les deux corps ont été redescendus par un hélicoptère sur la base d'Annecy-Meythet.

Le PGHM appelle le public à la plus grande prudence. «La moyenne montagne actuellement reste dangereuse. Les névés sont durs notamment au-dessus des barres rocheuses et c'est la glissade si on n'a pas de piolets et de crampons» pour une randonnée, a souligné le peloton.