La coulée s'est produite sur un kilomètre de long et 400 mètres de large (image symbolique). ATS

Un skieur britannique âgé de 55 ans a péri mardi dans une avalanche de «très grande ampleur» survenue dans le massif du Mont-Blanc, ont indiqué les secours et la préfecture de Haute-Savoie.

La coulée s'est produite sur le domaine skiable des Grands Montets, dans le secteur de la Herse, sur 1 kilomètre de long et 400 m de large, pour des raisons encore inconnues et une enquête a été ouverte, selon la préfecture.

Du fait de «conditions météorologiques très défavorables et du risque important de sur-avalanche, le dispositif de secours a été levé en fin de soirée», indique-t-elle, précisant que «les levées de doute effectuées confirment un bilan provisoire faisant état d'une victime».

Selon le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix, il s'agit d'"un homme de 55 ans, d'origine anglaise», retrouvé décédé par les secours.

Le risque d'avalanche était fort (4/5) mardi et reste «marqué» (3/5) pour la journée de mercredi sur les massifs des Aravis, du Chablais, du Mont-Blanc et des Bauges, rappelle la préfecture, appelant les skieurs à «impérativement respecter les consignes de prudence données par les stations et les services publics».

