Le meurtrier avoue Haute-Savoie: la police trouve un corps dans un sac au bord d'une route 

ai-scrape

11.9.2025 - 11:49

Le corps d'une femme âgée de 73 ans, portée disparue depuis le mois de juin en Haute-Savoie, a été retrouvé et un homme qui a reconnu l'avoir tuée a été mis en examen pour meurtre et vol, a indiqué jeudi le parquet d'Annecy.

Vers 7 heures du matin le 10 septembre, un corps sans vie a été découvert emballé dans un sac au bord d'une route forestière en Haute-Savoie (image d'illustration/archives).
Vers 7 heures du matin le 10 septembre, un corps sans vie a été découvert emballé dans un sac au bord d'une route forestière en Haute-Savoie (image d'illustration/archives).
Keystone
,

Rédaction blue News, Agence France-Presse

11.09.2025, 11:49

Mercredi 10 septembre, à l'aube, la présence de véhicules de gendarmerie bloquant l'accès à la route de la Forêt à Saint-Laurent, en Haute-Savoie, laissait présager un événement grave, comme le relate «Le Dauphiné Libéré». Et en effet, vers 7 heures du matin, un corps sans vie a été découvert emballé dans un sac au bord de cette route forestière.

C'est à la suite de l'audition d'un homme placé en garde à vue que la découverte a été rendue possible. 

La victime n'est autre que Lucienne Thabuis, 73 ans, qui s'était mystérieusement évaporée le 5 juin à Amancy. Ancienne élue et présidente de l’association d’aide aux victimes des Savoie, elle n'avait laissé derrière elle que son téléphone et les courses qu'elle venait de faire, sur la table de sa cuisine.

Sa disparition avait été signalée le 6 juin 2025 par sa famille et la gendarmerie de Haute-Savoie avait publié le même jour un appel à témoin pour «disparition inquiétante».

Meurtre et vol

Le suspect a «reconnu l’avoir tuée et a conduit les enquêteurs dans une forêt où un corps a été retrouvé», indique la procureure Line Bonnet dans un communiqué. Il a également indiqué avoir «dérobé de l’argent» au domicile de la victime.

Né en 2001 et inconnu des services de police et de gendarmerie, il avait effectué des travaux chez la septuagénaire.

Placé en garde à vue mardi et présenté au juge d’instruction mercredi, il a été mis en examen pour «meurtre et vol dans un local d’habitation» et placé en détention provisoire, selon la magistrate.

«Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances du décès», indique encore la procureure.

Le rédacteur a écrit cet article à l'aide de l'IA.

