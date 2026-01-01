Hématomes sur la main droite : les explications de Donald Trump

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je veux un joli sang fluide» Hématomes sur la main droite : les explications de Donald Trump

ATS

1.1.2026 - 20:25

Donald Trump attribue les hématomes visibles sur sa main droite à la dose d'aspirine qu'il prend quotidiennement, plus forte que celle que les médecins lui recommandent. Il réfute aussi s'être assoupi lors de récents événements publics dans un entretien avec le Wall Street Journal publié jeudi.

Donald Trump attribue les hématomes visibles sur sa main droite à la dose d'aspirine qu'il prend quotidiennement.
Donald Trump attribue les hématomes visibles sur sa main droite à la dose d'aspirine qu'il prend quotidiennement.
ats

Keystone-SDA

01.01.2026, 20:25

«Ils (les médecins) préféreraient que je prenne la dose plus faible (d'aspirine). Je prends une plus forte (...) depuis des années, et ça cause des hématomes», explique-t-il. Donald Trump, 79 ans, est le président américain le plus âgé jamais élu.

«On dit que l'aspirine est bonne pour liquéfier le sang et je ne veux pas que du sang épais irrigue mon coeur. Je veux un joli sang fluide», justifie-t-il sur sa prise quotidienne de 325 milligrammes. Une faible dose correspond généralement à 81 milligrammes, selon la Mayo Clinic, un hôpital cité par le Wall Street Journal.

Le quasi-octogénaire est régulièrement vu avec le dos de sa main droite maquillé ou pansé pour dissimuler des bleus, attribués par la Maison Blanche à ses fréquents serrages de main et à sa prise d'aspirine comme traitement cardiovasculaire de routine. «J'ai du maquillage facile à appliquer, ça prend dix secondes», raconte-t-il.

Contrairement à ses précédentes déclarations, Donald Trump précise avoir passé un scanner et non une IRM en octobre. Une information confirmée par son médecin Sean Barbabella dans un communiqué au journal américain, expliquant qu'il s'agissait d'"écarter définitivement tout problème cardiovasculaire» et que l'examen n'avait montré aucune anomalie.

La toile s'affole. Trump arbore à nouveau un pansement: poignées de main pointées

La toile s'affoleTrump arbore à nouveau un pansement: poignées de main pointées

«Je ferme juste les yeux»

Le républicain assure également ne pas s'être assoupi pendant plusieurs événements publics, après avoir été vu avec des difficultés à garder les yeux ouverts, notamment lors d'un conseil des ministres en décembre.

«Je ferme juste les yeux. Ca me détend beaucoup», se défend-il, frustré que sa santé soit scrutée dans le moindre détail. «Parfois ils me prennent en photo en train de cligner des yeux et ils saisissent le moment où je cligne», poursuit-il.

Après un diagnostic d'insuffisance veineuse chronique communiqué en juillet, le milliardaire explique avoir brièvement porté des chaussettes de contention, mais y avoir renoncé parce qu'il «n'aimait pas ça». En avril, son bilan médical indiquait qu'il prenait notamment des médicaments pour le cholestérol.

Donald Trump, qui n'a cessé pendant la campagne présidentielle d'accabler son rival démocrate Joe Biden, présenté comme sénile, se targue régulièrement de briller lors d'examens cognitifs.

Politique économique désastreuse. «Connard endormi» - Dans la tourmente, Trump étrille Biden !

Politique économique désastreuse«Connard endormi» - Dans la tourmente, Trump étrille Biden !

Les plus lus

Live-blog : suivez les dernières infos en continu
Hématomes sur la main droite : les explications de Donald Trump
Incendie dans un bar à Crans-Montana : une quarantaine de personnes sont mortes
«C'était horrible. Les gens se bousculaient...» - Des témoins racontent le drame
Retraite, impôts, santé… : ce qui va changer en Suisse en 2026
«Quelque chose de spécial», les universitaires américains conquis