Hématomes sur la main droite : les explications de Donald Trump

Donald Trump attribue les hématomes visibles sur sa main droite à la dose d'aspirine qu'il prend quotidiennement, plus forte que celle que les médecins lui recommandent. Il réfute aussi s'être assoupi lors de récents événements publics dans un entretien avec le Wall Street Journal publié jeudi.

«Ils (les médecins) préféreraient que je prenne la dose plus faible (d'aspirine). Je prends une plus forte (...) depuis des années, et ça cause des hématomes», explique-t-il. Donald Trump, 79 ans, est le président américain le plus âgé jamais élu.

«On dit que l'aspirine est bonne pour liquéfier le sang et je ne veux pas que du sang épais irrigue mon coeur. Je veux un joli sang fluide», justifie-t-il sur sa prise quotidienne de 325 milligrammes. Une faible dose correspond généralement à 81 milligrammes, selon la Mayo Clinic, un hôpital cité par le Wall Street Journal.

Le quasi-octogénaire est régulièrement vu avec le dos de sa main droite maquillé ou pansé pour dissimuler des bleus, attribués par la Maison Blanche à ses fréquents serrages de main et à sa prise d'aspirine comme traitement cardiovasculaire de routine. «J'ai du maquillage facile à appliquer, ça prend dix secondes», raconte-t-il.

Contrairement à ses précédentes déclarations, Donald Trump précise avoir passé un scanner et non une IRM en octobre. Une information confirmée par son médecin Sean Barbabella dans un communiqué au journal américain, expliquant qu'il s'agissait d'"écarter définitivement tout problème cardiovasculaire» et que l'examen n'avait montré aucune anomalie.

«Je ferme juste les yeux»

Le républicain assure également ne pas s'être assoupi pendant plusieurs événements publics, après avoir été vu avec des difficultés à garder les yeux ouverts, notamment lors d'un conseil des ministres en décembre.

«Je ferme juste les yeux. Ca me détend beaucoup», se défend-il, frustré que sa santé soit scrutée dans le moindre détail. «Parfois ils me prennent en photo en train de cligner des yeux et ils saisissent le moment où je cligne», poursuit-il.

Après un diagnostic d'insuffisance veineuse chronique communiqué en juillet, le milliardaire explique avoir brièvement porté des chaussettes de contention, mais y avoir renoncé parce qu'il «n'aimait pas ça». En avril, son bilan médical indiquait qu'il prenait notamment des médicaments pour le cholestérol.

Donald Trump, qui n'a cessé pendant la campagne présidentielle d'accabler son rival démocrate Joe Biden, présenté comme sénile, se targue régulièrement de briller lors d'examens cognitifs.