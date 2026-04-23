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Carnet noir Hermann Fehr, figure politique biennoise, est décédé

ATS

23.4.2026 - 06:32

Hermann Fehr, ancien maire de Bienne, conseiller d'État bernois et conseiller national, est décédé à l'âge de 84 ans. Avec son décès, la ville «a perdu une figure marquante de son histoire», a écrit le Conseil municipal dans un avis mortuaire publié jeudi.

Hermann Fehr est décédé à l'âge de 84 ans. (Photo d'archives prise le 31 octobre 1997).
Hermann Fehr est décédé à l'âge de 84 ans. (Photo d'archives prise le 31 octobre 1997).
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 06:32

23.04.2026, 06:38

Le Socialiste a été maire et directeur des finances de Bienne de 1977 à 1990. «À une époque où la ville était marquée par la crise horlogère, il a su lui redonner un dynamisme en menant une politique foncière et économique active, dont elle profite encore aujourd'hui», peut-on lire dans la nécrologie publiée jeudi par les autorités biennoises dans les divers quotidiens bernois. Hermann Fehr est décédé le 18 avril.

Herrman Fehr, qui a grandi en Thurgovie, était un «politicien pur sucre», selon le Journal du Jura et le Bieler Tagblatt. À Bienne, le Socialiste a d’abord été engagé comme enseignant dans une école professionnelle, dont il est devenu vice-recteur en 1968. Élu directeur des travaux publics de la ville bilingue au début des années 70, il est devenu politicien de carrière. Pendant sept ans, de 1983 à 1990, ce membre du PS a même cumulé les fonctions de maire de la cité seelandaise et de conseiller national.

Chef de la Direction de la santé publique et de l'aide sociale

En 1990, il a été élu à l'Exécutif bernois. «Par son engagement infatigable et déterminé, il a rendu à notre canton des services inestimable», peut-on lire dans une nécrologie publiée au nom du Conseil-exécutif bernois.

De 1990 à 1997, Fehr a été chef de la Direction de la santé publique et de l'aide sociale de Berne. Il a quitté l'exécutif pour des raisons de santé. Keystone-ATS avait alors rapporté qu'il avait reçu une ovation debout lors de son dernier jour de travail au Conseil d'État. Plus tard, Hermann Fehr a notamment occupé le poste de président central de l'Alliance suisse des samaritains.

Défenseur des valeurs du PS

«Tout au long de sa carrière politique, il a constamment défendu les valeurs de la social-démocratie et s'est imposé comme une figure de référence bien au-delà des frontières du parti», ont rendu hommage le PS Suisse et le parti cantonal au camarade décédé.

Après une vie bien remplie, marquée ces derniers temps par les maux de l’âge, Hermann Fehr s’est éteint paisiblement, relate l'avis de décès publié par sa famille. Son fils, Erich Fehr (PS), a également été maire de Bienne de 2011 à 2024.

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