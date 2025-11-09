  1. Clients Privés
«La violence n'a pas sa place ici» Heurts au concert d'un orchestre israélien: quatre inculpations

ATS

9.11.2025 - 22:38

Le parquet de Paris a indiqué à l'AFP que les trois hommes et la femme retenus depuis trois jours à la suite des heurts lors d'un concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël à Paris avaient été inculpés dimanche par un juge d'instruction.

Keystone-SDA

09.11.2025, 22:38

«Les quatre mis en cause ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire», a précisé le ministère public.

Le juge est saisi de nombreuses infractions: dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, mise en danger d'autrui, détention sans motif légitime et interdit par arrêté préfectoral de produit incendiaire, organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de délit, violence avec usage ou menace d'une arme.

Par ailleurs, samedi, en fin d'après-midi, un groupe propalestinien s'est rassemblé, en soutien, devant le commissariat du XIXe arrondissement de Paris où ces quatre personnes étaient interrogées, avant d'être déférées au tribunal judiciaire de Paris, selon une source policière.

«Actes intolérables». Violents heurts à la Philharmonie de Paris : Marine Le Pen voit rouge !

«Actes intolérables»Violents heurts à la Philharmonie de Paris : Marine Le Pen voit rouge !

Rixe

Les participants à ce rassemblement ont rapidement été rejoints par un groupe pro-israélien et une rixe a éclaté entre eux. Des policiers sont intervenus pour les séparer et trois d'entre eux ont été blessés.

Trois militants pro-israéliens et un propalestinien ont été interpellés après cette rixe, selon la source policière.

Jeudi, lors d'une représentation donnée par l'Israel Philharmonic Orchestra, des spectateurs en possession d'un billet ont tenté d'interrompre le concert, notamment avec l'usage de fumigènes.

Ces incidents ont suscité une vague de condamnations dans la classe politique française, à l'exception du parti de gauche radicale LFI.

La Cité de la musique-Philharmonie de Paris a indiqué avoir porté plainte et a condamné «fermement les graves incidents» survenus dans la grande salle de concert Pierre-Boulez.

«La violence n'a pas sa place dans une salle de concert», avait dénoncé la ministre française de la Culture, Rachida Dati, en soulignant que «la liberté de programmation et de création (était) un droit fondamental de notre République».

France. Chaos au concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël : quatre interpellations

FranceChaos au concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël : quatre interpellations

