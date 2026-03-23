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Municipales en France Hittler contre Zielinsky : découvrez le vainqueur de ce duel très médiatisé

Clara Francey

23.3.2026

Charles Hittler, maire sortant sans étiquette de la petite ville d'Arcis-sur-Aube, a été réélu dimanche à l'issue d'une triangulaire qui l'opposait notamment à un autre candidat sans étiquette du nom d'Antoine Renault-Zielinski, selon les résultats du ministère de l'Intérieur.

Agence France-Presse

23.03.2026, 11:49

M. Hittler, sans étiquette mais plutôt centre-droit proche d'Horizons, a obtenu 40,59% des voix dans cette commune de 2'800 habitants, ce qui lui permet de devancer Annie Soucat, deuxième (31,49%), et Antoine Renault-Zielinski, sans étiquette à la tête d'une liste décrite comme souverainiste et soutenue par Florian Philippot (27,92%).

Des médias nationaux et même internationaux se sont largement emparés de l'histoire.

«Depuis quelques jours, nous assistons à des attaques, des caricatures, des polémiques venues parfois de bien loin de notre réalité locale», a déploré M. Hittler dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. «Je refuse que notre élection soit confisquée par le bruit, les moqueries, ou les comparaisons absurdes. Arcis mérite mieux que cela», avait-il continué.

Interrogé par BFM, il a confié avoir subi toute sa vie des railleries au sujet de son nom de famille d'origine alsacienne.

«Dans ma jeunesse j'ai été bizuté vis-à-vis de ça, oui, on m'en a fait des petites moustaches... Aujourd'hui encore je me fais parfois réveiller en pleine nuit par des canulars anonymes qui me disent au téléphone *alors ça fait fureur?*», a regretté l'édile de 75 ans.

Il rapporte que nombre d'habitants préfèrent l'appeler «Charles» ou «Monsieur Charles», particulièrement «les anciens qui ont connu la guerre».

«C'est plus dur pour ma famille: mon épouse, mes enfants et petits-enfants dont certains ont préféré changer de nom ou en choisir un autre», continue-t-il.

Dans une publication sur Facebook, Antoine Renault-Zielinski, 28 ans, est revenu jeudi sur le battage médiatique autour de cette campagne, assurant qu'«un site étranger de paris en ligne permet de miser sur celui qui sera le prochain maire d'Arcis-sur-Aube».

«Tout ceci a finalement un seul mérite, celui de faire connaître notre petite commune de l'Aube à des dizaines de millions de personnes en France et dans l'Europe entière. Après la célèbre bataille napoléonienne des 20 et 21 mars 1814, voici les célèbres élections municipales des 15 et 22 mars 2026 !», a-t-il ajouté.

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