  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Holcim Sa filiale Lafarge jugée à Paris dans un volet syrien

ATS

28.10.2025 - 14:03

Le procès pour financement du terrorisme en Syrie du cimentier français Lafarge, propriété depuis 2015 du géant des matériaux de construction Holcim, s'ouvre le 4 novembre à Paris, plus de dix ans après les faits reprochés. Un autre volet, pour complicité de crimes contre l'humanité, est toujours en cours d'instruction.

Le procès débutera mardi prochain et doit se dérouler jusqu'au 16 décembre (image symbolique, archives).
Le procès débutera mardi prochain et doit se dérouler jusqu'au 16 décembre (image symbolique, archives).
sda

Keystone-SDA

28.10.2025, 14:03

«C'est la première fois en France qu'une entreprise doit répondre de financement du terrorisme», au terme d'"une bataille juridique de neuf ans», a déclaré Claire Tixeire, une des représentantes du Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR) lors d'une conférence de presse en ligne. Cette ONG basée à Berlin avait porté plainte en 2016 avec son homologue française Sherpa et d'anciens employés, suite à des révélations dans la presse sur les activités de Lafarge en Syrie.

Le procès qui débutera mardi prochain doit se dérouler jusqu'au 16 décembre, a précisé un communiqué du Parquet national antiterroriste (PNAT). Il portera aussi sur la violation de sanctions internationales. La filiale hexagonale de la multinationale zougoise et huit prévenus sont soupçonnés d'avoir payé des groupes terroristes pour maintenir l'activité d'une cimenterie en Syrie jusqu'en 2014, alors que le pays s'enfonçait dans la guerre civile.

Selon Mme Tixeire, ce cas est «l'histoire d'un scandale sur la manière dont les entreprises mettent leurs intérêts financiers au-dessus du reste». Elle assure que la filiale syrienne de Lafarge «a payé 5 millions d'euros à des milices pour sauvegarder ses actifs sur place» et que les salariés étaient «forcés de continuer à travailler» dans la cimenterie de Jalabiya, sans qu'une «évacuation» soit organisée pour les employés locaux, jusqu'à l'attaque de l'usine par l'Etat islamique en septembre 2014.

Déjà une amende aux Etats-Unis

En plus de la société Lafarge, huit prévenus seront jugés, dont quatre dirigeants et deux responsables de la sécurité à l'époque. Contacté par l'agence AWP, le cimentier se contente de souligner qu'"il s'agit d'une affaire relative à Lafarge SA renvoyant à des faits survenus il y a plus d'une décennie, que Lafarge traite de manière responsable dans le cadre de la procédure judiciaire». Sollicité, Holcim n'a, de son côté, pas répondu aux demandes écrites.

Anna Kiefer, chargée de contentieux et plaidoyer au sein de l'ONG Sherpa, reconnaît s'attendre à «des défis» lors de ce procès. Par exemple, la défense rétorquera, selon l'experte, que la société ne peut pas être jugée deux fois pour la même infraction, car en 2022, Lafarge a plaidé coupable aux Etats-Unis pour avoir aidé des organisations terroristes entre 2013 et 2014 et été sanctionné à hauteur de 778 millions de dollars.

A l'époque, Holcim, qui avait abandonné sa raison sociale Lafargeholcim au printemps 2021, soulignait que le Département américain de la Justice (DOJ) reconnaissait «que les faits n'impliquaient en aucune façon Holcim». En revanche, pour Mme Kiefer, l'accord conclu par le cimentier aux Etats-Unis ne peut pas mettre fin à une procédure en France, où se situe son siège.

D'après la représentante de Sherpa, «Lafarge SA, en tant que personne morale, encourt une peine» de plus de 1,12 million d'euros d'amende «ainsi que des peines complémentaires, telles que l'exclusion des marchés publics ou encore l'interdiction de percevoir toute aide publique de l'Etat pendant cinq ans».

Par ailleurs, l'instruction est toujours en cours à Paris concernant les soupçons de complicité de crimes contre l'humanité en Syrie visant Lafarge. La Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire française, a définitivement validé en janvier 2024 cette mise en examen, rendant possible un autre procès, cette fois devant les assises. D'après Sherpa, la mise en examen d'une société pour ce motif est même «une première mondiale».

Les plus lus

La fille de Brigitte Macron alerte sur l'état de santé de sa mère
Le Conseil d'Etat dénonce des chiffres «mensongers»
Lionel Messi se lance... dans les vins valaisans !
11 adorables Saint-Bernard viennent de naître – Regardez-les en direct !
Alerte maximale en Jamaïque: l’œil de Melissa à 30 km des côtes