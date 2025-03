L'Afghan de 44 ans accusé d'avoir poignardé sa femme dans un hébergement d'asile en avril 2022 n'est pas coupable de meurtre, a avancé son avocat mercredi. Il souhaite que l'homicide involontaire soit retenu.

L'accusé aurait tué sa femme de sang-froid, pendant une nuit d'avril 2022. Il lui est reproché d'avoir administré 165 coups de couteau à son épouse. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En première instance, l'accusé avait été condamné à 20 ans de prison pour meurtre. Dans son réquisitoire, le procureur a demandé à la Cour suprême de confirmer ce verdict.

Jaloux, l'accusé soupçonnait son épouse de le tromper, sans raison. Il l'aurait menacée. Pour échapper à ces accusations constantes et sans fondement, elle aurait alors voulu se séparer de son mari. L'accusé aurait tué sa femme de sang-froid, pendant une nuit d'avril 2022. Il lui est reproché d'avoir administré 165 coups de couteau à son épouse.

L'avocat a souligné que l'homme était en proie à de violentes émotions lorsqu'il a agi. L'Afghan, sa femme et leurs cinq enfants se trouvaient dans la chambre familiale de leur hébergement d'asile à Büren an der Aare (BE). L'accusé a soudain senti une piqûre à la main, selon son avocat. Il s'est alors défendu avec un couteau.

Ce n'est que lorsque la lumière s'est allumée dans la chambre qu'il a réalisé qu'il était en train de poignarder sa femme. L'homme était pris dans une sorte de «furie» et ne pouvait pas s'arrêter, a poursuivi son avocat. Plusieurs personnes ont été témoins de l'événement, dont certains des enfants du couple.

En larmes au tribunal, l'accusé a expliqué qu'il n'avait pas tué sa femme et qu'il avait lui-même été blessé. Selon lui, les déclarations des témoins étaient fausses. Il a aussi assuré que son épouse ne souhaitait pas le quitter.

«C'est la cinquième version différente qu'il donne», a déclaré le président de la Cour suprême bernoise. Toutefois, l'accusé n'a pas fourni davantage de précisions sur ce qui s'est passé la nuit du crime.

Le verdict de la Cour suprême est attendu mercredi après-midi.