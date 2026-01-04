  1. Clients Privés
Soutien international Hommage du pape aux victimes de l'incendie et à leurs proches

ATS

4.1.2026 - 13:09

Le pape Léon XIV a exprimé dimanche sa proximité avec les victimes de l'incendie de Crans-Montana et leurs proches. Il a assuré prier pour eux à l'occasion de l'Angelus sur la place Saint-Pierre.

Le pape Léon XIV a exprimé dimanche sa proximité avec les victimes de l'incendie de Crans-Montana (archives).
Le pape Léon XIV a exprimé dimanche sa proximité avec les victimes de l'incendie de Crans-Montana (archives).
sda

Keystone-SDA

04.01.2026, 13:09

«Je souhaite exprimer à nouveau ma proximité à ceux qui sont dans la douleur à cause de la tragédie survenue à Crans-Montana, en Suisse. Je vous assure de mes prières pour les jeunes défunts, pour les blessés et pour leurs familles», a déclaré le souverain pontife.

