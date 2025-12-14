  1. Clients Privés
Population confinée Homme dangereux recherché dans le Jura bernois

ATS

14.12.2025 - 20:06

La population domiciliée dans la région de Reconvilier a été invitée par la police cantonale à rester à la maison dimanche après-midi à cause d'un danger imminent. Un homme «vraisemblablement armé et dangereux» était recherché dans la région. Il l'a quittée en fin d'après-midi, sonnant la fin de l'alerte.



Imago

Keystone-SDA

14.12.2025, 20:06

La police cantonale bernoise continuait dimanche soir de rechercher ce trentenaire. Il n'y a en revanche plus d'indice d'un danger imminent dans ce secteur, at-elle indiqué vers 18h00.

Des indices montrent que l'homme serait parti du secteur de Reconvilier vers une destination inconnue. La route principale entre Reconvilier et Tavannes, fermée en début d'après-midi à cause des opérations, a alors rouvert.

L'individu est en fuite à la suite d'une querelle à Tavannes, a encore indiqué la police. Selon des déclarations, des coups de feu auraient été tirés dans un immeuble sans faire de blessés. Des faits actuellement encore non confirmés, précise la police.

