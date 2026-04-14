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Accident Homme happé par un train à Granges (SO)

ATS

14.4.2026 - 15:54

Un homme a été happé par un train lundi soir près de la gare de Granges Sud. Il a été héliporté à l'hôpital dans un état grave.

Un homme a été happé par un train lundi soir près de la gare de Granges Sud. Il a été héliporté à l'hôpital dans un état grave. (Image d'illustration)
Un homme a été happé par un train lundi soir près de la gare de Granges Sud. Il a été héliporté à l'hôpital dans un état grave. (Image d'illustration)
sda

Keystone-SDA

14.04.2026, 15:54

L'accident est survenu peu avant 22h00, indique mardi la police cantonale soleuroise. Les secours ont rapidement évacué et pris en charge le malheureux. Le Ministère public et la police ont ouvert une enquête pour établir les circonstances de l'accident.

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