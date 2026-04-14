  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tessin Homme mortellement blessé lors de travaux forestiers

ATS

14.4.2026 - 18:20

Un ouvrier bulgare de 50 ans a perdu la vie mardi dans la région de Locarno. Selon les premiers éléments, l'homme aurait été heurté par deux arbres alors qu'il effectuait des travaux forestiers.

L'accident est survenu sur les Monti di Ditto à Cugnasco (photo d'illustration, archives).
L'accident est survenu sur les Monti di Ditto à Cugnasco (photo d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

14.04.2026, 18:20

L'accident, survenu sur les Monti di Ditto à Cugnasco, a été signalé à la centrale d'alarme peu avant 14h00, a indiqué mardi la police cantonale tessinoise. Les causes de l'accident restent à déterminer, mais d'après une première reconstitution des faits, l'homme de 50 ans a d'abord été heurté par un arbre, puis par un second.

Des membres de la police cantonale tessinoise, des pompiers de Locarno ainsi que des secouristes du Secours alpin suisse (ARS) et de la Rega sont intervenus sur place. Malgré les tentatives de réanimation, ils n’ont pu que constater le décès du quinquagénaire ans, précise la police. Une équipe de soutien psychologique a été mobilisée.

Les plus lus

Chez Migros, une matinée d’entretiens… et 25 licenciements à la clé
Un député polonais lève un drapeau d'Israël avec une croix gammée
Un taureau charge et piétine à mort un ouvrier agricole
Quatre personnes condamnées à mort, dont une femme
Un double attentat-suicide pendant la visite du pape
Danger élevé: la Patrouille des Glaciers stoppe ses premières courses