Un ouvrier bulgare de 50 ans a perdu la vie mardi dans la région de Locarno. Selon les premiers éléments, l'homme aurait été heurté par deux arbres alors qu'il effectuait des travaux forestiers.

L'accident est survenu sur les Monti di Ditto à Cugnasco (photo d'illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'accident, survenu sur les Monti di Ditto à Cugnasco, a été signalé à la centrale d'alarme peu avant 14h00, a indiqué mardi la police cantonale tessinoise. Les causes de l'accident restent à déterminer, mais d'après une première reconstitution des faits, l'homme de 50 ans a d'abord été heurté par un arbre, puis par un second.

Des membres de la police cantonale tessinoise, des pompiers de Locarno ainsi que des secouristes du Secours alpin suisse (ARS) et de la Rega sont intervenus sur place. Malgré les tentatives de réanimation, ils n’ont pu que constater le décès du quinquagénaire ans, précise la police. Une équipe de soutien psychologique a été mobilisée.