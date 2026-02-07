Un homme de 33 ans est poursuivi aux Etats-Unis pour avoir menacé de mort le vice-président JD Vance lors d'une visite dans l'Ohio en janvier, a annoncé le ministère de la Justice.

Le suspect a «menacé de tuer et d'agresser physiquement» le vice-président JD Vance. (archives) Keystone

Keystone-SDA ATS

Le suspect, Shannon Mathre, un habitant de la ville de Toledo, dans l'Ohio, a été mis en accusation par un jury pour avoir «menacé de tuer et d'agresser physiquement» le vice-président, a indiqué le ministère dans un communiqué diffusé vendredi.

Il aurait déclaré qu'il allait «découvrir où (JD Vance) se trouve» et qu'il allait «utiliser son fusil automatique M14 pour le tuer», selon le communiqué, qui ne précise pas où Shannon Mathre a proféré ces menaces.

Le trentenaire a été arrêté vendredi par des agents des services secrets américains.

Selon le ministère de la Justice, «plusieurs fichiers numériques contenant du matériel pédopornographique» ont été découverts en possession du suspect, qui a comparu vendredi devant un juge fédéral du district nord de l'Ohio. Il a été placé en détention provisoire dans l'attente d'une audience le 11 février, a indiqué le ministère de la Justice.

Cette menace est le dernier incident signalé impliquant M. Vance. Début janvier, le vice-président avait indiqué qu'un «fou» avait tenté de s'introduire dans sa maison de l'Ohio en frappant aux fenêtres. JD Vance et sa famille n'étaient pas chez eux à ce moment-là et le suspect, un homme de 26 ans, avait été placé en détention, selon les médias américains.