  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Retrouvé mort lundi matin Probable meurtre à Derendingen: un suspect arrêté sur place

ATS

18.11.2025 - 11:45

Un homme a été trouvé mort lundi matin dans un appartement à Derendingen (SO). La police soleuroise privilégie la piste d'un meurtre. Elle a arrêté un suspect sur place.

La police cantonale et le Ministère public soleurois ont ouvert une enquête pour établir les causes et les circonstances du décès.
La police cantonale et le Ministère public soleurois ont ouvert une enquête pour établir les causes et les circonstances du décès.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.11.2025, 11:45

La police cantonale et le Ministère public soleurois ont ouvert une enquête pour établir les causes et les circonstances du décès. L'identité des protagonistes n'est pas encore clarifiée non plus, indique la police soleuroise mardi.

Lundi matin, une tierce personne a alerté la police en lui signalant que le corps sans vie d'un homme se trouvait dans un appartement. Les services d'intervention se sont alors rendus sur place immédiatement. L'institut médico-légal y était aussi représenté.

Les plus lus

Un navire transportant près de 4000 bovins dérive en mer depuis des semaines
«La Suisse aurait pu se faire très peur à Pristina»
Divorcer en Suisse: un «risque social» à prendre au sérieux
Collector : quand Senderos posait avec un bébé, aujourd’hui crack de la Nati !
La société de Cédric Flaction épinglée pour de fausses déclarations
La Suisse va-t-elle à nouveau perdre un de ses joyaux ?