Un homme a été trouvé mort lundi matin dans un appartement à Derendingen (SO). La police soleuroise privilégie la piste d'un meurtre. Elle a arrêté un suspect sur place.

La police cantonale et le Ministère public soleurois ont ouvert une enquête pour établir les causes et les circonstances du décès. KEYSTONE

La police cantonale et le Ministère public soleurois ont ouvert une enquête pour établir les causes et les circonstances du décès. L'identité des protagonistes n'est pas encore clarifiée non plus, indique la police soleuroise mardi.

Lundi matin, une tierce personne a alerté la police en lui signalant que le corps sans vie d'un homme se trouvait dans un appartement. Les services d'intervention se sont alors rendus sur place immédiatement. L'institut médico-légal y était aussi représenté.