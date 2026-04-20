Des milliers d'habitants de Hong Kong qui ont perdu leur logement dans un gigantesque incendie l'an dernier commencent à revenir depuis lundi pour la première fois sur place, afin de récupérer ce qu'il reste de leurs affaires.

Les résidents de Wang Fuk Court regagnent leurs appartements et récupèrent leurs effets personnels cinq mois après un incendie meurtrier survenu à Hong Kong, le lundi 20 avril 2026. (Photo AP/Chan Long Hei) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'incendie, le plus meurtrier qu'ait connu cette région administrative spéciale de la Chine depuis des décennies, avait fait 168 morts et ravagé sept des huit immeubles d'habitation du complexe Wang Fuk Court en novembre. Environ 6000 résidents disposent dorénavant de créneaux de trois heures pour entrer dans leurs logements et récupérer leurs affaires.

Avec 1700 appartements à inspecter, les autorités espèrent que le processus, débuté lundi, sera achevé début mai. Les autorités leur ont conseillé de se préparer mentalement, et donné pour consigne de revêtir masque, casque et gants.

Steven Chong a récupéré dans son appartement un ordinateur contenant des photos de famille, a-t-il raconté à des journalistes. L'homme a aussi pris le temps de faire ses adieux à son chat, mort dans l'incendie.

Un autre habitant, qui n'a pas souhaité communiquer son nom, a déclaré que son logement avait entièrement brûlé. «Il n'y a rien» à y voir, a-t-il lâché après être revenu de ce qui était autrefois son domicile. «Nous sommes restés un moment pour jeter un coup d'oeil, nous avons rendu hommage (à l'appartement) et sommes partis.»

«Zones dangereuses»

D'après les pompiers, plus de 920 logements ont été endommagés et certains complètement détruits par l'incendie. Des images diffusées par les autorités montrent que les plafonds et les murs de certains appartements se sont effondrés ou ont été noircis par les flammes, et que les intérieurs sont jonchés de débris.

Les secteurs endommagés du complexe résidentiel, dans le district de Tai Po à Hong Kong, ont été bouclés en tant que «zones dangereuses», tandis que des travaux de renforcement ont été effectués là où la structure avait été fragilisée.