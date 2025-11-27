L'incendie a ravagé plusieurs immeubles d'un complexe résidentiels à Hong-Kong. ATS

Les autorités de Hong Kong ont porté vendredi à 94 morts au moins le bilan de l'incendie d'un complexe de gratte-ciels résidentiels à Hong-Kong. Les secours achevaient de maîtriser le feu et partaient à la recherche des centaines de personnes portées disparues.

Keystone-SDA ATS

Un précédent bilan faisait état jeudi d'au moins 83 morts. Les autorités avaient également parlé de 279 personnes portées disparues. Si les pompiers ont indiqué plus tard avoir établi un contact avec certaines de ces personnes, ce bilan n'a pas été actualisé plus de 24 heures après le début de l'incendie, qui s'était déclaré mercredi.

Au moins 76 personnes ont été blessées, dont 11 pompiers, a indiqué un porte-parole de l'exécutif.

Aux premières heures vendredi, un journaliste de l'AFP a constaté que le feu avait faibli considérablement, mais que des gerbes d'étincelles et une épaisse fumée continuaient de jaillir par endroits des gratte-ciels. Les pompiers continuaient d'arroser les immeubles pour en refroidir la structure porteuse et prévenir tout nouveau départ de feu.

Jeudi après-midi, les secours ont indiqué que le feu avait été éteint dans quatre des huit immeubles d'habitation et était sous contrôle dans trois autres. Un seul des huit bâtiments a échappé au feu.

Echaffaudages en bambou

Des habitants du complexe Wang Fuk Court, situé dans le quartier de Tai Po dans le nord de Hong Kong, ont dit à l'AFP n'avoir entendu aucun signal d'alarme et avoir dû frapper aux portes pour prévenir leurs voisins. «Le feu s'est propagé si vite», a dit un homme nommé Suen. «Sonner et frapper aux portes, leur dire de s'enfuir. C'était comme cela».

Les investigations pour déterminer les causes de cet incendie, le pire sur le territoire chinois depuis près de 80 ans, ont commencé selon les autorités, notamment sur le possible rôle des échafaudages en bambou et des filets synthétiques qui entouraient les immeubles et ont pu propager le feu.

Lors d'une conférence de presse, le numéro deux du gouvernement de Hong Kong, Eric Chan, a déclaré qu'il était «impératif d'accélérer la transition complète vers les échafaudages métalliques».

«Vu le retentissement immense dans l'opinion, un groupe de travail a été mis place pour lancer une enquête approfondie sur de possibles faits de corruption dans le grand projet de rénovation de Wang Fuk Court à Tai Po», a déclaré la commission indépendante contre la corruption de Hong Kong dans un communiqué.

La police a annoncé avoir arrêté trois hommes, soupçonnés de «grossière négligence», après la découverte de matériaux inflammables abandonnés lors de travaux, qui ont permis au feu de «se propager rapidement».