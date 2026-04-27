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Tirs à Washington «Honte» - Face à une célèbre présentatrice, Trump perd son sang-froid

Sven Ziegler

27.4.2026

Donald Trump est allé à la confrontation avec la journaliste de CBS Norah O'Donnell lors d'une interview pour l’émission «60 Minutes» diffusée dimanche soir. Donald Trump a perdu son sang-froid et a qualifié la célèbre présentatrice de «honte».

,

Sven Ziegler, Fabienne Berner

27.04.2026, 09:57

27.04.2026, 10:47

Donald Trump et Norah O’Donnell devaient évoquer l'incident survenu samedi à Washington lorsqu’un homme armé a tenté de s’introduire dans un gala où se trouvait le milliardaire. Mais la conversation entre le président américain et la journaliste de CBS dans «60 Minutes» dimanche soir s'est rapidement transformée en un échange houleux.

O'Donnell a questionné Trump sur des passages du manifeste présumé de l'auteur de l'attentat. On y trouve de graves accusations qui visent apparemment le président. Trump a réagi avec virulence. Selon le portail américain «Axios», il a reproché à la journaliste de diffuser sciemment «les paroles d'un malade». Dans le même temps, il a fermement rejeté les accusations contenues dans ces propos.

Par la suite, la situation s'est envenimée. Trump s'en est pris personnellement à O'Donnell et l'a qualifiée à plusieurs reprises de «honte». Il a également déclaré qu'il s'attendait à ce qu'elle lise le passage «parce que vous êtes des gens horribles».

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Incident

O'Donnell a rétorqué qu'il ne s'agissait pas de ses propres mots, mais de citations tirées d'un document en rapport avec l'attaque. Le Républicain ne s'est pas laissé calmer et a réitéré ses critiques.

L'incident s'inscrit dans un schéma bien connu. Les organisations de défense de la liberté de la presse reprochent depuis des années à Trump d'attaquer les journalistes de manière ciblée. La Society of Professional Journalists avait déjà parlé auparavant d'un «modèle d'hostilité clairement identifiable» qui sapait le rôle des médias indépendants.

Pour rappel, l’interview était directement liée à l'attaque lors du dîner des correspondants à Washington. Un homme armé y avait ouvert le feu et avait ensuite été maîtrisé. Le manifeste présumé de l'auteur est considéré par les enquêteurs comme un indice important sur le motif et la planification de l'acte.

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