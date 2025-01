La personne : Monica Kissling

Monica Kissling, alias Madame Etoile, est astrologue et possède son propre cabinet à Zurich. Elle propose des consultations aux particuliers et aux entreprises, donne des conférences, anime des ateliers et est auteur de livres. Depuis 1987, elle travaille régulièrement pour la presse écrite, la radio et la télévision. La prochaine Journée de la vision aura lieu le 29 mars 2025.