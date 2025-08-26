Phénomène atypique: une «houle cyclonique» va frapper la façade atlantique

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vigilance «vague-submersion» Phénomène atypique: une «houle cyclonique» va frapper la façade atlantique

ATS

26.8.2025 - 06:33

Un «phénomène atypique» de houle cyclonique, causé dans l'Atlantique par l'ex-ouragan Erin, va générer des vagues d'environ 5 mètres de hauteur mardi et mercredi sur le littoral français. Il s'agit d'une source de «risques» pour les usagers de la mer, prévient la préfecture maritime (Premar).

Les spécialistes craignent la submersion de la réserve du banc d'Arguin (Gironde), langue de sable longue de quatre kilomètres à l'entrée du Bassin d'Arcachon.
Les spécialistes craignent la submersion de la réserve du banc d'Arguin (Gironde), langue de sable longue de quatre kilomètres à l'entrée du Bassin d'Arcachon.
imago images/Andia

Keystone-SDA

26.08.2025, 06:33

26.08.2025, 07:14

Selon Météo-France, la dépression «générera une houle énergétique avec des vagues de 4 à 5 mètres sur les rivages atlantiques et d'entrée de Manche, avec une élévation du niveau de la mer pouvant créer des submersions locales, notamment au moment des pleines mers, soit le matin en Bretagne, le soir en Aquitaine».

Plusieurs départements de la façade atlantique devraient être placés mardi après-midi en vigilance jaune vague-submersion.

Cette houle cyclonique, propagation de «l'onde créée par la tempête» active la semaine dernière au large de la côte est des Etats-Unis, est un «phénomène assez atypique», a déclaré à l'AFP le capitaine de frégate Guillaume Le Rasle, porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique, qui lance un «message de prudence».

Le littoral sera confronté à la «combinaison d'une forte houle, d'un vent modéré, avec probablement du beau temps», contrairement aux tempêtes habituelles, note-t-il. «On est encore en période estivale donc cette combinaison de facteurs fait qu'il y a un risque que les usagers de la mer sous-estiment la situation.»

Alerte maximale pour les baigneurs

En outre, une alerte maximale aux baïnes, ces courants marins dangereux pour les baigneurs, a été émise pour la journée de mardi sur tout le littoral de la Nouvelle-Aquitaine. La Premar rappelle que le numéro d'appel d'urgence gratuit dédié au sauvetage en mer est le 196.

Sur la réserve du banc d'Arguin (Gironde), langue de sable longue de quatre kilomètres à l'entrée du Bassin d'Arcachon, l'équipe chargée de la conservation du site a démonté la cabane accueillant ses équipes, par crainte d'une submersion, et a averti les ostréiculteurs établis sur place pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions.

«C'est surtout la puissance des vagues qui est à prendre en compte», a déclaré à l'AFP Benoît Dumeau, conservateur de la réserve naturelle, disant redouter une nouvelle érosion de cet écosystème fragile où nichent de nombreux oiseaux, face à la célèbre dune du Pilat.

«On est en érosion pratiquement permanente depuis maintenant trois ans», déplore-t-il. «Comme il n'y a plus de végétation à certains endroits, dès qu'il y a du vent, ça s'érode et la marée par dessus, ça va être assez compliqué», redoute-t-il.

Les plus lus

«Flamingo», le missile ukrainien qui pourrait tout changer
«C'est méga dur sans Bella, je me sens perdue»
Vevey: il se fait pincer pour le vol d'un vélo... il en a une centaine chez lui!
«Nous sommes déçus» - Un nouveau talent tourne le dos à l'équipe de Suisse !
Nuit agitée à Lausanne: jets de cailloux et de barrières, mortiers, cocktails Molotov...
Phénomène atypique: une «houle cyclonique» va frapper la façade atlantique