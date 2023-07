Huit alpages vaudois invitent les curieux à déguster leurs produits et à découvrir la fabrication du fromage jusqu'à la fin août. «Le principe est simple et attractif: un verre d'accueil, une fondue au Gruyère d’alpage AOP, une meringue et un café, préparés par les familles qui travaillent en été sur les alpages», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Les alpages participants proposeront aux visiteurs une fondue au gruyère d'alpage AOP (Image d'illustration). ATS

La majorité des alpages participants se situe dans le Jura vaudois, avec pour seule exception l'alpage de la Neuve au-dessus de Blonay. A noter que chaque chalet ouvre uniquement le temps d'un week-end. La réservation est obligatoire. L'alpage des Amburnex au-dessus du Brassus lancera l'opération le samedi 29 juillet avec celui de la Neuve qui recevra les visiteurs les 29 et 30 juillet.

mabr, ats