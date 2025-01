Le projet de réaménagement de l'entrée ouest de Vevey (VD) entre dans sa phase concrète. La vitesse, actuellement limitée à 50 km/h, sera abaissée à 30 km/h sur toute l'avenue Nestlé afin de favoriser la mobilité douce et la sécurité des usagers. Les travaux sont prévus pour une durée de huit mois.

Le chantier de réaménagement de la partie ouest de l'avenue Nestlé va prochainement débuter à Vevey (VD) (archives). ATS

Keystone-SDA, nt, ats ATS

Afin d'offrir un visage plus accueillant et verdoyant à cette artère fréquentée, le projet prévoit la plantation d'arbres et la perméabilisation des surfaces au sol. Un revêtement phono-absorbant sera appliqué sur la chaussée pour réduire les nuisances sonores et la vitesse. L'éclairage public sera également entièrement rénové, précise la Municipalité mercredi dans un communiqué.

L'installation du chantier commencera lundi prochain, soit une semaine avant le début des travaux. Pendant le chantier, à l'exception de quelques interventions ponctuelles, le trafic sera maintenu et les accès piétons garantis.