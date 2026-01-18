Une avalanche a tué trois skieurs tchèques dans le centre de l'Autriche, a annoncé la police. Cela porte à huit le nombre de personnes tuées samedi par des coulées de neige dans les Alpes autrichiennes.

Au total, 17 skieurs ont péri dans le massif des Alpes – en Autriche, France et Suisse – depuis le week-end dernier, à la suite de fortes chutes de neige (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Une avalanche a emporté trois membres d'un groupe de sept skieurs tchèques dans le district de Murtal, en Styrie, les ensevelissant complètement, a indiqué la police dans un communiqué.

«Les secours ont réussi à localiser et à dégager partiellement les victimes ensevelies. Malgré les efforts immédiats déployés pour les secourir, les trois personnes ont été retrouvées mortes», ont-ils déclaré.

Plus tôt dans la journée, dans la région de Pongau, près de Salzbourg, une coulée de neige a emporté un groupe de sept skieurs hors-piste, tuant quatre d'entre eux et en blessant gravement un autre, selon le groupe audiovisuel public autrichien ORF.

Une randonneuse à ski qui évoluait également hors des pistes avec son mari a été ensevelie par une avalanche survenue dans la même zone. Les secours, alertés par l'époux, n'ont pas pu la ranimer.

«Malgré des avertissements clairs et répétés, de nombreuses avalanches se sont à nouveau produites aujourd'hui, avec malheureusement des conséquences fatales», a déclaré Gerhard Kremser, chef du service de secours en montagne de Pongau.

«Cette tragédie démontre douloureusement la gravité de la situation actuelle en matière d'avalanches», a-t-il insisté.

Mardi, c'était un enfant de treize ans de nationalité tchèque qui avait été tué dans une avalanche à Bad Gastein, également dans les Alpes autrichiennes, alors qu'il évoluait en hors piste avec un autre enfant, sur le domaine skiable de Sportgastein (centre).

Et dimanche dernier, une randonneuse à ski de 58 ans est morte dans une coulée de neige au Weerberg, dans le Tyrol (ouest).

Ce même week-end, six personnes avaient péri ensevelies sous des avalanches dans plusieurs stations des Alpes françaises.

Dans les Alpes suisses, un Allemand a été tué dans une avalanche et quatre personnes ont été blessées alors qu'elles participaient à une randonnée à ski.