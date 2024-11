Elle jette la fortune en Bitcoin de son ex, il veut fouiller la décharge!

Une femme a raconté au «Daily Mail» comment elle a «accidentellement» jeté le disque dur contenant la clé de la fortune en Bitcoin de son ex-petit ami, atteignant une valeur aujourd'hui de... près de 640 millions de francs!

Désormais, le Bitcoin flirte avec les 100'000 dollars. sda

Halfina Eddy-Evans a révélé au «Daily Mail» comment elle a «par erreur» jeté la «clé» de la fortune en Bitcoin de son petit ami de l'époque, James Howells, d'une valeur de 569 millions de livres, soit près de 640 millions de francs. Le malheureux essaie désormais d'obtenir le droit de fouiller une immense décharge dans l'espoir de retrouver son bien.

Dans une interview exclusive avec MailOnline, la mère de deux ados raconte: «Oui, j'ai jeté ses déchets, il me l'a demandé. La pièce d'ordinateur avait été jetée dans un sac noir avec d'autres affaires indésirables et il m'a suppliée de l'emporter. Je n'avais aucune idée de ce qu'il contenait, mais je l'ai déposé à la décharge locale en rentrant de l'école». Les faits se seraient déroulés «il y a 9 ou 10 ans», selon elle.

Prêt à tout

James Howells explique avoir miné le Bitcoin lui-même en 2009 avant de l'oublier. Mais maintenant qu'il en a découvert la valeur, se bat pour obtenir le droit de fouiller la décharge gérée par le conseil de Newport où se trouvent 14 millions de tonnes de déchets.

Selon lui, cette clé numérique se trouve sur un disque dur d'ordinateur portable qu'il croit actuellement enterré dans une décharge voisine, aujourd'hui recouverte d'herbe. Il n'y aurait, d'après James, «que» 110'000 tonnes de déchets à fouiller.

Il est même prêt à ouvrir une action en justice contre la municipalité. Pour tenter de convaincre les élus, qui assurent pourtant qu'une excavation n'est pas possible, il a également promis de reverser 10% de sa «fortune» à Newport.

À l'époque, il avait acquis 8000 pièces: c'était la nouvelle mode des cryptomonnaies. Mais il a arrêté de miner car sa partenaire de l'époque se plaignait du bruit du ventilateur de son ordinateur, qui l'empêchait de dormir. Peu de temps après, James a renversé un verre de limonade sur son portable et celui-ci n'a jamais pu être réparé.

James a alors revendu certaines pièces détachées de son ordinateur et a conservé le disque dur dans son bric-à-brac, car il n'était pas parvenu à copier le petit fichier contenant le code d'accès à ses Bitcoins. La suite, on la connaît.

«Ça le fera taire!»

Le couple s'est séparé entre-temps. Mais Halfina est manifestement fatiguée de toute cette histoire avec le père de ses enfants. «J'espère qu'il le retrouvera, non pas que je veuille un centime de son argent, mais ça le fera taire!», a-t-elle confié au «Daily Mail».

Elle ajoute: «Une partie de moi pense que le conseil devrait laisser le site de la décharge être fouillé. Cela n'aide pas sa santé mentale de penser qu'il est assis sur une fortune qu'il ne peut pas obtenir. Mais l'autre partie pense qu'il devrait simplement laisser tomber et passer à autre chose».

De son côté, James reste obsédé par ses Bitcoins: «Ce problème ne disparaîtra jamais. Cela sera toujours une chasse au trésor, a-t-il déclaré à «Fortune». Le trésor devient de plus en plus précieux chaque jour, et cela ne va pas s'arrêter.»

Cet article a été rédigé à l'aide d'une intelligence artificielle (IA). Tous les contenus repris de l'IA sont vérifiés par la rédaction.