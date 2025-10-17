«Il a dit qu'il voulait violer ma fille»

Parce qu'une famille parle ukrainien dans un train suisse, un Russe s'emporte complètement. Il insulte et menace les parents avec leur enfant en bas âge et en vient aux mains. blue News s'entretient avec le père sur l'incident.

L'ukrainien comme élément déclencheur : une famille a filmé dans le train entre Interlaken et Spiez comment un Russe les a harcelés et contraints. Capture d'écran : United24

Une vidéo réalisée en Suisse devient virale. Le fait qu'elle ait entre-temps été vue des millions de fois sur différents canaux de médias sociaux n'est toutefois pas une raison de se réjouir: le clip montre comment un Russe s'en prend méchamment à une famille dans un train entre Interlaken et Spiez.

L'incident se produit le 13 octobre: vers 17h30, Gabriel et Olena montent dans le train avec leur fille âgée d'à peine deux ans, déposent la poussette et cherchent une place. Une fois celle-ci trouvée, Gabriel retourne à la poussette pour prendre le porte-monnaie.

Sa femme lui crie en ukrainien qu'il doit encore apporter quelque chose. Gabriel parle russe et comprend l'ukrainien: ses parents sont nés en Biélorussie. C'est ainsi que le passager de la place voisine s'intéresse à la famille. Il est russe et en colère. Il déteste manifestement l'Ukraine. Il commence à insulter grossièrement le trio.

«Il a dit qu'il allait violer ma fille», rapporte Gabriel blue News. Au bout d'une minute, sa femme Olena sort son téléphone portable et filme la tirade. «Putain, on va vous tuer et vous larguer: toi, toi et tous les vôtres», dit l'homme.

Les menaces se transforment en coups de poing

«Pourquoi n'es-tu pas dans les tranchées, espèce de bâtard?», lance le Russe à Gabriel, puis il veut voir son passeport suisse. Lorsqu'il remarque qu'Olena filme, il lui dit: «Tu ferais mieux d'effacer la vidéo avant que ça finisse mal pour vous».

😡 Russian-speaking man attacks Ukrainian family in Switzerland for speaking Ukrainian — MFA demands investigation



The incident happened on October 13 on a train from Interlaken to Spiez. According to the victims, the man began insulting them after hearing Ukrainian speech and… pic.twitter.com/rBKeQESxl4 — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) October 16, 2025

Gabriel reste calme. Il rappelle à l'homme qu'il y a beaucoup de passagers avec des enfants dans le wagon. L'interpellé n'en a cure: il veut se battre avec Gabriel. «Mais qu'est-ce que tu fous assis là? Va-t'en avec ta famille avant que ton enfant ne l'ait, F***** !».

Gabriel compose le numéro d'urgence, ce qui rend l'homme définitivement fou. Il menace, s'approche de Gabriel et fait tomber le téléphone portable des mains d'Olena. Elle le ramasse, prend le petit enfant et change de voiture pendant que Gabriel écarte le Russe. Celui-ci s'en prend à nouveau à Gabriel, qui se défend en frappant son agresseur à la poitrine.

Il demande de l'argent

La famille appelle la police, qui a entre-temps été alertée par d'autres passagers. Le Russe ne suit pas: il se doute bien que les autorités sont en train d'arriver. A Spiez, la police cantonale attend sur le quai, mais elle ne l'arrête pas.

«Il était un peu plus calme, mais il nous a quand même maudits, ma femme et moi», se souvient Gabriel. Particulièrement audacieux: «Il a dit: si nous lui payons 10'000 francs, il ne portera pas plainte».

La famille prépare désormais elle-même une plainte. Ils n'ont encore jamais vécu une telle situation en Suisse, explique Gabriel blue News. Mais l'affaire a aussi ses bons côtés: «Il y a tellement de gens qui nous proposent leur aide. Et trois femmes ukrainiennes qui ont également été harcelées par ce type se sont manifestées».

Ces femmes auraient porté plainte, mais la police n'aurait rien fait contre l'accusé, rapportent-ils. «Mais maintenant - parce que la vidéo est devenue si virale - la police a appelé l'une des femmes pour dire qu'elle avait ressorti la plainte et qu'elle enquêtait».