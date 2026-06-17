Peu de vêtements emblématiques ont marqué les années 2010 autant que le bikini «Triangl» aux couleurs vives. Aujourd’hui, cet ancien deux-pièces culte fait un retour surprise. Voici ce qu’il en est.

Le bikini en néoprène fait son grand retour. Cela va sans doute raviver la nostalgie chez beaucoup. Photo : Screenshot Instagram/ TRIANGL

Lea Oetiker

Aucun bikini n’a autant fait tourner les têtes que le bikini «Triangl», du moins chez celles qui fréquentaient la plateforme de blogs Tumblr dans les années 2010.

Pour tous ceux qui étaient alors trop jeunes, trop âgés ou tout simplement pas connectés : Triangl est une marque australienne de maillots de bain qui s’est fait connaître grâce à son bikini emblématique en néoprène. Les modèles se distinguent par leurs couleurs vives, leur bordure noire caractéristique et leurs bas taille basse. À l’époque, on les voyait pratiquement partout.

Des stars comme Kendall Jenner, Gigi Hadid ou Hailey Bieber ont fait connaître la marque dans le monde entier à l’époque et ont transformé ces deux-pièces colorés en symboles de statut social très convoités. Bon nombre d’adolescentes ont sans doute supplié leurs parents à l’époque de leur prêter leur carte de crédit pour pouvoir s’offrir un tel bikini (y compris l’auteure de cet article).

D’ailleurs, l’auteure de cet article a retrouvé dans son cloud une vieille photo de son bikini Triangl. La photo date de février 2015. Photo : Lea Oetiker

Mais comme c’est souvent le cas avec les produits tendance, l’engouement s’est finalement essoufflé et l’intérêt s’est estompé. La marque a retiré le bikini en néoprène de sa gamme pour miser sur d’autres modèles. Ceux-ci n’ont toutefois jamais atteint le «statut culte».

De nouveau à la mode grâce à la télé-réalité

Mais surprise : en 2026, le bikini fait bel et bien son grand retour et devrait redevenir un modèle tendance cet été.

Au début de l’année, la marque de maillots de bain a annoncé le retour de son bikini en néoprène emblématique. Au départ, l’intérêt est toutefois resté modéré, jusqu’à ce que la candidate Trinity Tatum porte ce modèle dans l’émission de téléréalité «Love Island».

Il n’a pas fallu longtemps pour que les premières photos et vidéos de Trinity en bikini circulent sur les réseaux sociaux. Les milléniaux et les premiers représentants de la génération Z ont sans doute particulièrement apprécié ce retour.

Pour beaucoup, ce n’est pas seulement le retour d’un bikini, mais celui de toute une époque. D’un art de vivre. Une époque où Instagram en était encore à ses balbutiements et où Tumblr était considéré comme la source d’inspiration ultime. Des étés entre amis, des selfies avec le filtre Valencia, des Polaroids, des Frappuccinos de chez Starbucks, des sacs Longchamp et des colliers ornés de petites moustaches.

«Non, non, non, non !»

Sous une vidéo de la TikTokienne Sarah Gibson, une utilisatrice commente : «Mon modèle de 2014 me manque.» Une autre écrit : «Je suis toujours furieuse de ne pas en avoir eu à l’époque.»

Sous une autre publication TikTok d’Arendse Nordbo, une personne commente : «La nature est en train de guérir à nouveau», ce qui revient à dire : «Tout va enfin s’arranger.» Une autre utilisatrice écrit : «2026, c’est donc bel et bien de nouveau 2016.» Dans les commentaires, plusieurs utilisatrices partagent également des photos du bikini qu’elles ont récemment commandé et déjà reçu.

Mais tout le monde n’est pas ravi de ce retour. «Non, non, non, non !» ou «Surtout pas », peut-on notamment lire dans les commentaires sous la publication TikTok.

Critiques

Une utilisatrice souligne par ailleurs que ces bikinis étaient tout sauf confortables. Le néoprène épais conférait certes un look marquant et un bon maintien, mais n’était pas considéré comme particulièrement agréable à porter. Surtout lors des chaudes journées d’été, beaucoup trouvaient ce bikini rigide et inconfortable.

Triangl a apparemment tenu compte de ces critiques. Comme l’ont expliqué les responsables à«Hypebae», les nouveaux modèles sont plus confortables : «Nous avons conservé ce que les femmes appréciaient à l’époque : les lignes épurées, l’effet de couleur intense, le maintien. Mais nous avons repensé le confort et la liberté de mouvement.»

Qu’il soit inconfortable ou non, qu’on soit en 2016 ou en 2026, qu’il soit beau ou moins beau, celles qui souhaitent acheter l’un de ces bikinis nostalgiques peuvent s’en procurer un facilement sur le web.