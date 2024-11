«Il a transformé notre vie en enfer» - Une des victimes raconte son calvaire

Plus d'un an après l'accident dramatique causé par Pierre Palmade, Yuksel Yakut et sa famille vivent un véritable cauchemar. À l’approche du procès de l’humoriste, qui s'ouvrira le 20 novembre, Yuksel, victime de la collision, se confie sur ses souffrances et celles de son fils.

Le procès de Pierre Palmade, prévu à partir du 20 novembre, se tiendra pour blessures involontaires, la justice n’ayant pas retenu l’homicide involontaire pour la perte du fœtus. ats

Rédaction blue News Marc Schaller

Yuksel se souvient de chaque détail de ce 10 février 2023: «J'ai été particulièrement prudent. On a bien sûr mis nos ceintures de sécurité. Je faisais très attention, je roulais doucement.»

En face, Pierre Palmade, sous l’emprise de cocaïne et de 3MMC, a soudainement dévié de sa trajectoire et percuté de plein fouet la Renault Mégane de Yuksel. Dans le véhicule, Yuksel, son fils Devrim, 6 ans, et sa belle-sœur enceinte de six mois et demi.

«J'ai l'impression que mon cerveau va exploser»

«J'ai des douleurs tellement intenses que je suis épuisé et que j'ai l'impression que mon cerveau va exploser», confie Yuksel Yakut face aux caméras de «Sept à Huit».

Opéré à de multiples reprises du ventre, des jambes, des pieds et des épaules, il vit aujourd’hui avec des séquelles permanentes: «Quand je marche, les plaques que j'ai dans les jambes me font beaucoup souffrir. Même pour faire ma toilette et pour marcher, je dois demander de l'aide à mes proches.»

Son fils de 6 ans, lui aussi gravement blessé, est en proie à des crises de panique et des difficultés scolaires. «Il ne va pas bien du tout. Il ne veut plus sortir dehors à cause des cicatrices qu'il a à la tête, il a mal en permanence.»

Quant à sa belle-sœur de 27 ans, elle a perdu l'enfant qu'elle portait.

«Je ne veux qu'une seule chose...»

«Je ne sais pas quel va être notre avenir, à mon fils et moi. Est-ce que je pourrai retravailler un jour, est-ce que je vais rester dans cet état? Je ne sais pas», avoue-t-il.

«Il a transformé notre vie en enfer. Je ne veux qu'une seule chose: qu'il paye pour ce qu'il a fait», conclut-il.

