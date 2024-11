Nadir Chekab, accusé du meurtre de sa compagne, qu'il avait avoué à son médecin avoir tuée en mars 2021, a été condamné jeudi à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle.

AFP Marc Schaller

La décision de la cour est conforme aux réquisitions de l'avocate générale, Eurydice Lorent, qui avait pointé la volonté de tuer de l'accusé.

L'homme, âgé de 58 ans, avait confié le 12 mars 2021 à son médecin généraliste avoir tué, quelques jours plus tôt, sa compagne en l'étranglant, au cours d'une dispute.

Les faits se sont produits dans la nuit du 7 au 8 mars 2021, au domicile du couple à Tucquegnieux (Meurthe-et-Moselle), petite commune à une centaine de kilomètres au nord de Nancy.

Après avoir également avoué les faits aux gendarmes, qui ont escorté l'accusé au domicile conjugal, les agents ont découvert le corps sans vie d'Annick Bermand, 51 ans.

A l'audience, l'accusé n'a pas nié les faits: «Il les reconnaît et les regrette», selon son conseil, Samira Boudiba.

Le couple avait partagé 25 ans de vie commune

Le couple avait partagé 25 ans de vie commune, plus de «9.000 jours», comme l'a souligné Me Boudiba, dans sa plaidoirie. Et durant toutes ces années «il n'y a qu'elle qui a été condamnée» pour des faits de violences à l'encontre de l'accusé, avait pointé l'avocate de la défense.

Regardant le sol et visage rempli de larmes lorsque la présidente lui a proposé de prendre la parole avant de clore les débats, Nadir Chekab a voulu «exprimer ses regrets, dire pardon à Annick».