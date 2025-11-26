  1. Clients Privés
Italie Il cache le corps de sa mère et se déguise en elle pour toucher sa pension!

ai-scrape

26.11.2025 - 09:19

En Italie, un homme de 56 ans, originaire de Borgo Virgilio, n'avait pas déclaré le décès de sa mère. Il percevait donc à sa place environ 3000 euros par mois. La fraude a été découverte lorsqu'il a voulu renouveler la carte d'identité de sa mère décédée.

Sara Matasci

26.11.2025, 09:19

26.11.2025, 20:48

Le corps momifié d'une femme âgée a été retrouvé caché dans la buanderie d'une maison de Borgo Virgilio, dans la province de Mantoue. L'enquête à venir devra déterminer les circonstances de son décès, mais apparemment, elle est morte de causes naturelles.

Le fils de la femme, un infirmier de 56 ans actuellement sans emploi, n'avait pas déclaré le décès de sa mère afin de continuer à percevoir sa pension. La fraude, qui pourrait avoir duré plusieurs années, a été révélée à l'expiration de la carte d'identité de la femme.

Pour ne pas perdre sa pension, l'homme s'est déguisé en femme, avec une perruque, et s'est présenté au bureau d'état civil de sa commune de résidence le 11 novembre, comme le rapporte notamment «Leggo».

Se faisant passer pour sa mère, il a signé les documents nécessaires au renouvellement de sa carte d'identité et a remis des photos d'identité. L'employée du guichet l'a laissé partir, mais, méfiante, a alerté la police locale.

Le bureau d'enregistrement a alors contacté la fausse femme âgée et lui a demandé de revenir pour d'autres signatures le 19 novembre.

Il recevait 3000 euros par mois de la pension de sa mère

On attend maintenant l'issue de la procédure judiciaire pour l'homme, qui percevait environ 3 000 euros par mois de la pension de sa mère et qui a été arrêté.

Le fraudeur devra restituer les sommes indûment perçues, soit environ 100'000 euros.

La découverte de cette escroquerie a soulevé de nombreuses questions sur la sécurité des systèmes de vérification d'identité et la nécessité de contrôles plus stricts.

