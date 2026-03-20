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«Criminel militaire et voleur» Il critique violemment Poutine avant d’être placé en hôpital psychiatrique

ATS

20.3.2026 - 14:28

Un blogueur russe aux positions habituellement pro-Kremlin a été placé en hôpital psychiatrique après la publication de propos critiques à l'égard du président Vladimir Poutine et de l'offensive russe en Ukraine, a appris vendredi l'AFP auprès de l'hôpital.

Poutine critiqué : un blogueur russe aux positions habituellement pro-Kremlin a été placé en hôpital psychiatrique
Poutine critiqué : un blogueur russe aux positions habituellement pro-Kremlin a été placé en hôpital psychiatrique
ats

Keystone-SDA

20.03.2026, 14:28

Ilia Remeslo, juriste et blogueur connu notamment pour avoir écrit et témoigné contre l'opposant Alexeï Navalny, mort dans une prison russe il y a deux ans, a publié mardi sur Telegram «cinq raisons» pour lesquelles il a «cessé de soutenir Vladimir Poutine».

«Vladimir Poutine n'est pas un président légitime, Vladimir Poutine doit démissionner et être jugé comme criminel militaire et voleur», a-t-il accusé, sur sa chaîne suivie par plus de 100'000 personnes.

Le blogueur de 42 ans a aussi dénoncé l'offensive en Ukraine comme étant «une impasse» qui a entraîné «1-2 millions de victimes» et qui est menée «uniquement à cause des complexes de Poutine».

Ilia Remeslo a par ailleurs critiqué «l'absence» d'opposition, «l'étranglement de la liberté de l'internet et des médias» dans le pays et «un mandat sans fin» de M. Poutine, ajoutant que les Russes avaient «besoin d'un nouveau président moderne».

Ces propos ont choqué la communauté des blogueurs soutenant l'offensive russe en Ukraine, entrée dans sa cinquième année. Ils ont même supposé que le compte Telegram de Remeslo avait été piraté.

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L'auteur confirme

L'intéressé a alors enregistré une vidéo en confirmant qu'il était bien l'auteur de ces propos, ajoutant au passage «une sixième raison» de ne pas soutenir Poutine: «une attirance folle pour le luxe», accusant le président russe d'avoir «une vingtaine de résidences-châteaux». Il a publié un dernier message en ligne mercredi soir. Jeudi, le blog d'informations pro-Kremlin Baza indiquait que Remeslo avait été interné.

Joint vendredi par l'AFP, l'hôpital psychiatrique numéro 3 de Saint-Pétersbourg a confirmé que «Ilia Borisovitch Remeslo» y avait été hospitalisé jeudi et que sa famille, dont sa femme, avaient été «mis au courant». L'hôpital s'est refusé à des précisions sur son état de santé.

Cet hôpital fondé en 1870 et qui porte le nom d'Ivan Skvortsov-Stepanov, un des créateurs de la censure politique en URSS, est connu pour avoir été le lieu d'internement de dissidents politiques réprimés à l'époque soviétique.

Depuis le lancement de l'offensive contre l'Ukraine en 2022, le Kremlin a intensifié les répressions contre l'opposition. Pratiquement tous les opposants politiques du pays sont soit morts, soit en prison, soit contraints à l'exil.

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