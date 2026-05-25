Il disparaît, on retrouve son corps, on l'enterre... et il réapparaît !

Une curieuse histoire est arrivée en Ouganda: un homme a disparu. Plus tard, son corps a été retrouvé et ses frères l'ont formellement identifié. Après son enterrement toutefois, l'individu est rentré chez lui !

Identifié par ses propres frères, l'homme a été enterré.... mais il y a eu méprise. IMAGO/CHROMORANGE

Redaktion blue News Valérie Passello

Le 17 avril dans la ville de Kijura, en Ouganda, un jeune homme a quitté le domicile familial sans prévenir quiconque, rapporte le média «Monitor». Une disparition qui a très vite inquiété ses proches, le garçon souffrant de problèmes psychologiques.

Peu après, un cadavre a été retrouvé dans un champ de canne à sucre à l'extérieur de Kijura. Les frères du disparu ont été sollicités pour identifier le corps, ce qu'ils ont fait: ils ont confirmé qu'ils s'agissait bien de leur frère, malgré l'état dégradé de la dépouille.

La famille a alors rapidement organisé les funérailles du jeune homme. Mais en marge de l'enterrement, des rumeurs ont commencé à circuler, disant que l'intéressé avait été aperçu bien vivant, confie lune de ses soeurs à «Monitor»: «Au début, nous n’y avons pas cru. Le corps avait déjà été enterré. Mais nous avons fini par vérifier».

Un mystère demeure

Bien leur en a pris: la famille s'est rendue dans un village voisin, où la présence du disparu avait été signalée par des témoins. Et là, surprise: le jeune homme se trouvait face à eux, sain et sauf!

«Quand nous l’avons vu, nous étions sous le choc. Nous n’arrivions pas à croire qu’il était encore vivant», s'émeut la soeur. Toujours dans les lignes de «Monitor», une voisine ajoute: «On aurait dit un film. Les gens étaient confus et effrayés. Personne ne pouvait comprendre ce qui se passait».

Si l'issue de cette histoire rocambolesque est plutôt heureuse, un mystère demeure: personne ne sait à qui appartient le corps retrouvé dans le champ de canne à sucre...