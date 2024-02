Il distribue son héritage de 110'000 francs avec l'aide de 12 inconnus

Un Britannique de 34 ans a souhaité aider les familles pauvres d'un quartier de Liverpool en leur distribuant les quelque 100'000 livres sterling qu'il avait reçues en héritage. Pour ce faire, il a opté pour un procédé original, qu'il décrit dans le «Daily Mail».

David Clarke Hi-Impact/Capture d'écran Daily Mail

David Clarke, 34 ans, a hérité de l'équivalent de 110'000 francs suisses. Mais il n'a pas souhaité les garder pour lui. De nature généreuse, et considérant qu'il avait assez d'argent pour vivre, ce chauffeur-livreur souhaitait «faire sa part» en aidant le quartier de Toxteth, à Liverpool. Il s'agit de l'une des régions les plus pauvres de Grande Bretagne, a-t-il indiqué au «Daily Mail».

Mais il n'est pas directement descendu dans la rue pour distribuer ses billets. La méthode qu'il a choisie est plus originale. À l'été 2023, il a écrit à 600 foyers du quartier concerné de la ville, mais seulement 40 ont répondu: «Je pense que la plupart des gens ont pensé qu'il s'agissait d'une arnaque», raconte-t-il au journal britannique.

Des discussions «passionnantes» avec 12 inconnus

Parmi les missives reçues, David Clarke en a sélectionné douze. Et il a créé un comité avec leurs auteurs, qui étaient jusqu'ici de parfaits inconnus pour lui. C'est ensemble que tous ont décidé de la meilleure manière de distribuer la somme.

Le trentenaire altruiste a qualifié les discussions de «passionnantes» et s'est réjoui: «Les gens ont vraiment adhéré à l'idée et ont fait preuve de beaucoup d'enthousiasme».

David Clarke (tout à droite) avec les 12 personnes sélectionnées pour choisir comment distribuer son argent. Hi-Impact/Capture d'écran Daily Mail

Au final, quatre organisations caritatives ont reçu chacune 25'000 livres sterling (27'287 frs). Le comité a souhaité soutenir un centre communautaire, un réseau d'écoles collaboratives, une association caritative pour enfants et une société de développement du quartier de Toxteth.

Quant à David Clarke, les personnes qui ont participé à son projet ne tarissent pas d'éloges à son propos. L'une d'entre elles déclare par exemple: «c'est une personne merveilleuse, humble et authentique».

«À tous ceux qui ont la chance d'avoir plus d'argent qu'ils n'en ont besoin et qui se demandent quoi en faire, je recommande cette solution. L'argent sera plus utile aujourd'hui qu'il ne l'était lorsqu'il était sur mon compte», conclut l'intéressé.