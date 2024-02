Adolf Ogi observe une «dégradation» du respect: en raison de sa prise de position, aux côtés de quatre autres anciens conseillers fédéraux, contre la 13e rente AVS, l'homme de 81 ans est maintenant confronté à un déferlement de critiques négatives.

Le politicien de 81 ans a été inondé de nombreuses lettres et e-mails négatifs, dont beaucoup sont anonymes (image d'archives). KEYSTONE

A quelques semaines de la votation du 3 mars sur la 13e rente AVS, les passions sont fortes. En témoignent les réactions à une lettre ouverte dans laquelle cinq anciens conseillers fédéraux s'opposent à l'initiative, à savoir Doris Leuthard, Pascal Couchepin, Adolf Ogi, Johann Schneider-Ammann et Joseph Deiss, qui ont publiquement exprimé leur opposition à cette initiative.

Avec leur prise de position, les politiciens ont touché une corde sensible, déclenchant un véritable «shitstorm». Adolf Ogi, en particulier, a fait face à une situation sans précédent, écrit l'«Aargauer Zeitung» (AZ): le politicien de 81 ans a été inondé de nombreuses lettres et e-mails négatifs, dont beaucoup sont anonymes. La moitié de ces messages adopte un ton «sous la ceinture», selon l'AZ.

«Shame on you»

«Shame on you, tu es un vrai trou du c**», «En tant qu'ancien conseiller fédéral, on doit se taire», «Vous et votre grosse rente», sont quelques uns des commentaires exprimés par les expéditeurs. Ogi semble perplexe: lorsque son parti, l'UDC, l'avait sollicité pour cette lettre ouverte, il avait simplement voulu se montrer «solidaire avec le Conseil fédéral».

L'ancien conseiller spécial de l'ONU pour le sport estime que les finances de l'AVS doivent être assurées, considérant cela comme une contribution à la démocratie directe soutenue par le Conseil fédéral. Pour lui, le «shitstorm» témoigne d'une dégradation de la notion de respect: «Il est inadmissible que l'on diffame ainsi les anciens conseillers fédéraux», tempeste Adolf Ogi dans l'AZ. «Ce sont aussi des êtres humains avec des droits et des devoirs».