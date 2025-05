Récemment, un client de la Migros a été informé qu'il n'était pas autorisé à prendre des photos à l'intérieur du magasin. Le géant orange surveille de près les clients photographes. Bien qu'interdites, les photos sont tolérées pour les usages privés. Mais les écoles doivent demander une autorisation pour que les jeunes puissent comparer les prix.

Celui qui veut comparer le prix des produits à la Migros et à la Coop ne peut pas toujours les photographier. Image : Keystone

Petar Marjanović Petar Marjanović

Un achat quotidien a conduit à une situation inattendue pour un client de Migros: il voulait simplement prendre une photo du rayon des yogourts pour consulter sa femme sur le choix des variétés. Un collaborateur l'a cependant interrompu en lui disant que les photos n'étaient pas autorisées à Migros. Le client, «News-Scout M.», s'est alors adressé au journal gratuit «20 Minuten» afin d'obtenir des éclaircissements.

Interrogée, Migros a confirmé que la déclaration du collaborateur était correcte. «Dans nos magasins, il est en principe interdit de prendre des photos et de filmer, car ils ne sont pas un espace public», explique la porte-parole de Migros Prisca Huguenin-dit-Lenoir. Le service de presse a également confirmé cet état de fait à la demande de blue News.

Les prises de vue à usage personnel - par exemple pour comparer des produits ou consulter des proches - sont toutefois en principe autorisées. La condition est qu'aucun autre client ou collaborateur ne soit reconnaissable sur les photos.

Les écoles doivent se renseigner

Le problème est que dans la plupart des magasins, il n'y a pas d'indications correspondantes sur cette réglementation. Migros recommande donc à ses clients de consulter le personnel en cas de doute.

Un défi particulier se pose pour les classes d'école. Une enseignante du primaire bernois exprime ses doutes:« Nous envoyons toujours nos jeunes dans les magasins pour comparer les prix. Ils apprennent ainsi comment s'en sortir avec un budget serré». Elle pose la question à blue News de savoir si les jeunes enfreignent les règles en photographiant les prix avec leur smartphone.

Migros apporte des éclaircissements: «Pour des buts particuliers comme des projets pédagogiques, la prise de photos peut être autorisée après accord avec la direction du magasin». Cela signifie que les écoles devraient avertir au préalable du passage de leurs élèves et demander une autorisation. Le détaillant se réserve le droit de restreindre l'autorisation de prendre des photos si d'autres clients sont dérangés ou si la protection des données n'est pas garantie.

Droit à l'image

La raison est la suivante: quiconque partage des prises de vue du supermarché sur les médias sociaux et montre ainsi des personnes étrangères, doit s'attendre à des conséquences juridiques - que cela se passe chez Migros ou ailleurs. Dans les cas extrêmes, il peut y avoir une plainte, non seulement de la part du détaillant, mais aussi de la part des personnes représentées.

«Toute personne détient un droit sur sa propre image. En d’autres termes, chacun peut décider en règle générale si son image peut être prise et publiée, et sous quelle forme», indique le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence sur internet.

D'autres détaillants traitent le sujet de manière moins restrictive: chez Coop, Lidl Suisse et Aldi Suisse, la prise de photos est en principe autorisée. Toutefois, le principe suivant s'applique ici aussi: ne pas photographier des personnes étrangères sans leur consentement. «Sinon, il peut y avoir des conséquences juridiques», souligne le porte-parole de Coop Kevin Blättler à «20 Minuten».