«Il est temps d'interdire les pyjamas» - Un aéroport provoque l'émoi

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis «Il est temps d'interdire les pyjamas» - Un aéroport provoque l'émoi

Clara Francey

27.2.2026

L'aéroport international de Tampa en Floride a été contraint de faire machine arrière après avoir annoncé jeudi sur les réseaux sociaux son intention d'interdire le port du pyjama dans son enceinte.

Face à l’émoi provoqué par ce message, l’aéroport a dû expliquer qu’il s’agissait d’une blague (photo d'illustration).
Face à l’émoi provoqué par ce message, l’aéroport a dû expliquer qu’il s’agissait d’une blague (photo d'illustration).
imago/UIG

Agence France-Presse

27.02.2026, 14:38

Un message publié jeudi sur le compte X de l'aéroport affirmait qu'«après avoir réussi à bannir les (sabots en plastique) Crocs» de l'aéroport, il était temps de bannir les pyjamas.

«Nous savons que cette décision peut déranger certains» mais «aidez-nous à faire de l'aéroport de Tampa le premier aéroport du monde sans Crocs et sans pyjamas», poursuivait le message vu par huit millions d'internautes.

Face à l'émoi provoqué par ce message, l'aéroport a dû expliquer qu'il s'agissait d'une blague. «L'aéroport international de Tampa partage régulièrement des contenus légers et satiriques sur les réseaux sociaux dans le cadre de nos efforts continus pour engager le dialogue avec nos usagers», a expliqué un porte-parole de l'aéroport au quotidien USA Today.

«Le post sur ‹l'interdiction› des pyjamas était un clin d'oeil amusant aux débats actuels sur la mode dans les transports», a-t-il ajouté. «Nous encourageons nos passagers à voyager confortablement», a-t-il conclu.

La tenue vestimentaire des voyageurs est devenu un sujet de conversation récurrent depuis le lancement à l'automne dernier de la nouvelle campagne du ministère des Transports intitulée «L'âge d'or du voyage».

Parmi ses suggestions, le ministère recommande notamment de «s'habiller avec élégance» quand on va à l'aéroport. «Evitons de venir à l'aéroport en pantoufles et en pyjamas», avait expliqué à l'époque le ministre, Sean Duffy, sur CNN.

Après le post de l'aéroport de Tampa sur l'interdiction du pyjama et avant la mise au point de l'aéroport, Sean Duffy a posté sur son compte X un GIF extrait de la série The Office avec un personnage disant: «oui».

Les plus lus

«Relents antisémites» : Mélenchon provoque la polémique autour du nom d’Epstein
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
«Il est temps d'interdire les pyjamas» - Un aéroport provoque l'émoi
Les employés de Migros outrés par une affiche «anti-loisirs»
Pourquoi les magasins Coop des Grisons connaissent une pénurie de bananes
6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040