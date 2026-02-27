«Il est temps d'interdire les pyjamas» - Un aéroport provoque l'émoi

L'aéroport international de Tampa en Floride a été contraint de faire machine arrière après avoir annoncé jeudi sur les réseaux sociaux son intention d'interdire le port du pyjama dans son enceinte.

Face à l’émoi provoqué par ce message, l’aéroport a dû expliquer qu’il s’agissait d’une blague (photo d'illustration). imago/UIG

Agence France-Presse Clara Francey

Un message publié jeudi sur le compte X de l'aéroport affirmait qu'«après avoir réussi à bannir les (sabots en plastique) Crocs» de l'aéroport, il était temps de bannir les pyjamas.

«Nous savons que cette décision peut déranger certains» mais «aidez-nous à faire de l'aéroport de Tampa le premier aéroport du monde sans Crocs et sans pyjamas», poursuivait le message vu par huit millions d'internautes.

Face à l'émoi provoqué par ce message, l'aéroport a dû expliquer qu'il s'agissait d'une blague. «L'aéroport international de Tampa partage régulièrement des contenus légers et satiriques sur les réseaux sociaux dans le cadre de nos efforts continus pour engager le dialogue avec nos usagers», a expliqué un porte-parole de l'aéroport au quotidien USA Today.

«Le post sur ‹l'interdiction› des pyjamas était un clin d'oeil amusant aux débats actuels sur la mode dans les transports», a-t-il ajouté. «Nous encourageons nos passagers à voyager confortablement», a-t-il conclu.

La tenue vestimentaire des voyageurs est devenu un sujet de conversation récurrent depuis le lancement à l'automne dernier de la nouvelle campagne du ministère des Transports intitulée «L'âge d'or du voyage».

Parmi ses suggestions, le ministère recommande notamment de «s'habiller avec élégance» quand on va à l'aéroport. «Evitons de venir à l'aéroport en pantoufles et en pyjamas», avait expliqué à l'époque le ministre, Sean Duffy, sur CNN.

Après le post de l'aéroport de Tampa sur l'interdiction du pyjama et avant la mise au point de l'aéroport, Sean Duffy a posté sur son compte X un GIF extrait de la série The Office avec un personnage disant: «oui».