Patrick Dempsey a confié, dans l'émission The Chris Evans Breakfast Show, que l'état de son ami Eric Dane s'était beaucoup dégradé avant sa mort. L'interprète du Dr Sloan, qui est décédé jeudi, avait annoncé il y a moins d'un an souffrir de la maladie de charcot.

Patrick Dempsey a confié que l'état de son ami Eric Dane s'était beaucoup dégradé avant sa mort. Covermedia

Patrick Dempsey a donné des détails sur l'état de santé d'Eric Dane, avant son décès. Le docteur Mamour faisait la promotion de sa nouvelle série, Memory of a Killer, sur Virgin Radio au micro du Chris Evans Breakfast Show, au lendemain de la mort de son ancien collègue de Grey's Anatomy.

Patrick Dempsey a admis s'être senti «très triste» lorsqu'il s'est réveillé au Royaume-Uni vendredi matin et qu'il a appris la mort d'Eric Dane, moins d'un an après que celui-ci eut révélé publiquement son diagnostic de sclérose latérale amyotrophique (SLA, ou maladie de Charcot). Il avait 53 ans. «C'est difficile à exprimer. Je suis vraiment très triste pour ses enfants», a-t-il déclaré, faisant référence aux deux filles adolescentes d'Eric Dane.

Il a ensuite donné des détails sur l'état de santé de la star d'Euphoria au cours de ses derniers jours avec la maladie neurodégénérative. «J'ai parlé avec lui il y a environ une semaine et certains de nos amis sont allés le voir. Il commençait vraiment à perdre sa capacité à parler, a-t-il divulgué. Il était cloué au lit et avait beaucoup de mal à avaler. Sa qualité de vie se détériorait rapidement.»

«Horrible maladie»

Patrik Dempsey a ensuite rendu hommage à Eric Dane, qu'il a décrit comme «l'homme le plus drôle» et qui « avait un grand sens de l'humour». Il s'est souvenu qu'ils s'étaient immédiatement entendus lorsqu'Eric Dane avait rejoint la série et qu'il n'y avait « jamais eu de compétition» entre eux.

«Il est terriblement intelligent et je me souviendrai toujours de ces moments de plaisir que nous avons eus ensemble et je célébrerai la joie qu'il a apportée dans la vie des gens, et la vraie perte est pour nous qui ne l'avons plus», a-t-il poursuivi. «Il a fait un travail incroyable pour sensibiliser à cette horrible maladie, et cela nous rappelle que nous devons tous célébrer chaque jour comme si c'était le dernier.»

Après que la famille d'Eric Dane a annoncé sa mort dans un communiqué jeudi 19 février (26), les représentants du studio de Grey's Anatomy, ABC et 20th Television, ont déclaré qu'ils étaient « profondément attristés» par cette perte. Ils ont également rappelé son «talent remarquable et sa présence inoubliable» dans la série, ainsi que «son courage et sa grâce au cours de sa bataille contre la SLA».

Par ailleurs, Kevin McKidd, qui jouait le Dr Owen Hunt, a partagé sur Instagram une photo d'Eric Dane dans le rôle du Dr Sloan et a simplement écrit: «Repose en paix, mon pote».