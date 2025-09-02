Un automobiliste s'est fait l'auteur d'un délit de chauffard lundi soir sur la route nationale de l'Axen, à Sisikon. Sa voiture immatriculée en Allemagne a été «flashée» à une vitesse de 105 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. Le conducteur a été dénoncé à la justice.

Le conducteur a été dénoncé à la justice (image d'illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les faits incriminés sont survenus vers 20h15, indique la police uranaise mardi. Le suspect risque une interdiction de circuler en Suisse.