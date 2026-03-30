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Contrebande Il franchit la frontière avec 270 kg de baklavas non déclarés

ATS

30.3.2026 - 11:14

Un ressortissant turc transportant 270 kg de baklavas et autres pâtisseries non déclarés à bord d'un véhicule immatriculé en Suisse a été intercepté mi-mars à la douane de Kreuzlingen (TG). Le conducteur a écopé d'une amende.

La valeur totale des pâtisseries turques non déclarées dépassait les 2300 francs (image d'illustration).
La valeur totale des pâtisseries turques non déclarées dépassait les 2300 francs (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

30.03.2026, 11:14

30.03.2026, 12:03

La valeur totale des pâtisseries turques non déclarées s'élevait à 2540 euros (environ 2335 francs au cours actuel), indique lundi dans un communiqué l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Selon le chauffeur, âgé de 44 ans, la livraison était destinée à un événement en Suisse.

L’homme a dû s'acquitter de plusieurs centaines de francs pour la TVA et les droits de douane non payés en plus d'une amende. Il a toutefois pu poursuivre sa route avec la marchandise.

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