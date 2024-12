Alain a vu sa vie basculer du jour au lendemain. Il y a un peu plus d'un an, il a touché le jackpot en remportant 15 millions d’euros au loto. Aujourd’hui, il vit confortablement grâce à des placements qui lui rapportent 40'000 euros par mois. Mais ce multimillionnaire préfère la discrétion: son fils n’est même pas au courant.

Rédaction blue News Marc Schaller

Grimé avec une perruque et une moustache pour préserver son anonymat, Alain, 48 ans, divorcé et célibataire, a partagé son expérience dans l’émission «Sept à Huit» sur TF1.

C’est en regardant le tirage en direct, un soir, seul dans son appartement en plein déménagement, qu’il découvre qu’il vient de gagner 15 millions d’euros.

Mais pas de quoi l'affoler: «Je n'ai pas sauté de joie. J'ai vu que la somme était énorme, ça fait beaucoup de zéros, mais j'étais préoccupé par mon déménagement. Je me suis dit que je verrais ça le lendemain.» Il avoue «avoir très bien dormi cette nuit-là».

«L'argent contribue bien au bonheur»

Après avoir quitté son emploi dans l’automobile, Alain s’est offert une magnifique maison sur la côte Atlantique, 5 voitures, dont une Porsche et une Aston Martin, quelques montres, et a aidé sa sœur et quelques amis. En tout, il estime avoir dépensé environ 3 millions d’euros.

Surprenant détail: même son fils, âgé d’une trentaine d’années, ignore tout. Le chanceux explique vouloir lui laisser apprendre «la valeur de l’argent» et ne pas «l’arrêter dans son élan». Cela ne l’empêche pas de le gâter: il lui a offert un appartement et des vacances.

Aujourd'hui, la majeure partie de sa fortune a été placée avec soin, lui permettant ainsi de générer des revenus mensuels de... 40'000 euros. Soit plus de dix fois son ancien salaire.

Alain reconnaît que «l'argent contribue bien au bonheur». «Ne pas compter en fin de mois, ça rend la vie plus facile», conclut le millionnaire.