Un résident d’une maison de retraite est décédé alors que le soignant qui devait s’en occuper à hésiter à le réanimer. Ce triste fait divers a été tranché par le tribunal de district de Kulm : l’homme a agi en toute légalité. Un jugement sur un cas difficile qui pose des questions fondamentales.

Le tribunal de district de Kulm a décidé que le décès d'un résident de maison de retraite ne pouvait pas être imputé aux actions de son soignant (image symbolique). Image : Keystone

«Aujourd'hui, il s'agit de juger un cas peu courant», déclare le procureur au tout début de sa plaidoirie. Lors de la motivation du jugement, le président du tribunal dira plus tard : «Ce dont nous avons discuté aujourd'hui est une situation difficile et émotionnelle, un véritable sujet tabou dans la société».

Mardi, devant le tribunal de district de Kulm en Argovie, de grandes questions sont au centre des débats. Quand faut-il encore sauver une vie proche de la fin ? Qui décide si une personne en fin de vie et sans pouls doit être réanimée ou non ?

Le cas jugé remonte à près de quatre ans. Peu après Noël 2021, un infirmier prend son service de nuit dans une maison de retraite argovienne. Lors de sa deuxième ronde de contrôle au petit matin, il trouve un résident de 74 ans dans sa chambre, qui ne peut plus respirer que par à-coups.

Comme la respiration s'affaiblit de plus en plus et qu'il ne peut pas non plus constater de pouls, l'infirmier demande de l’aide à la centrale d'appels sanitaires d'urgence du canton.

Appel d’urgence

Tout le procès tourne autour des minutes qui suivent : «Au lieu de commencer immédiatement les mesures de maintien en vie malgré les quatre demandes du collaborateur de la centrale d'appels sanitaires urgents, le prévenu a réfléchi pendant de longues minutes à la question de savoir s'il devait réanimer l'homme ou non», peut-on lire dans l'acte d'accusation.

Le soignant ne réanime pas le résident. Les secours, qui arrivent sur place sept minutes après avoir reçu l'appel d'urgence, ne peuvent que constater le décès de l'homme.

Le ministère public plaide la non-assistance à personne en danger. La peine requise : une peine de prison avec sursis de 24 mois et une amende de 1500 francs. Comme l'accusé est un ressortissant allemand, une expulsion de cinq ans est en outre requise. Le prévenu, aujourd'hui âgé de 65 ans, est dispensé de l'audience. Il est aujourd'hui à la retraite et se trouve à Berlin pour s'occuper de sa mère âgée.

«Danger de mort»

«Celui qui n'aura pas porté secours à une personne en danger de mort imminent, alors que les circonstances l’exigeaient de le faire, sera puni», stipule le Code pénal suisse. Le résident se trouvait en «danger de mort imminent», cela ne fait aucun doute. Ce sont les «circonstances» que l'accusation et la défense jugent naturellement différemment.

Pour le ministère public, il est clair qu'en tant qu'infirmier diplômé avec plus de trente ans d'expérience professionnelle, il lui était tout à fait possible de commencer la réanimation de l'homme avant l'arrivée des secours. De plus, il n'avait pas connaissance d'éventuelles directives anticipées.

En effet, il existe des directives anticipées datant de 2019, dans lesquelles le résident a fait part de son souhait de renoncer à des mesures de maintien en vie en cas de situation d'urgence.

Selon le procureur, le fait que l'homme serait très probablement décédé même s'il avait été réanimé par le prévenu ne joue aucun rôle : «Il l'a abandonné à son sort, ce qui était synonyme de mort». L'aide apportée par le prévenu se serait limitée à l'appel des secours, «ce qui était clairement insuffisant».

Des sucreries

Les arguments de l'avocat de la défense sont tout à fait différents : par exemple, l'accusé n'a jamais appris à pratiquer un massage cardiaque, ni pendant sa formation d'infirmier en Allemagne, ni pendant son travail en Suisse. Durant toute son activité professionnelle, il n'a jamais pratiqué ni assisté à une réanimation.

De plus, il existe dans la maison de retraite des directives selon lesquelles les résidents ne sont en principe pas réanimés. Ce document de position est remis à tous les résidents et à leurs proches avant l'admission. Selon l'avocat de la défense, il est donc compréhensible que le prévenu ait hésité à pratiquer la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours et qu'il en ait discuté au téléphone.

L'homme était déjà gravement malade lorsqu'il est entré dans la maison de retraite. Il souffrait de diabète et avait un cœur déjà endommagé. Pourtant, il aurait mangé des sucreries, avec la bénédiction de ses proches. Malgré les conseils d'un médecin, il a refusé d'être hospitalisé.

«L'objectif des soins palliatifs dans une maison de retraite n'est pas de guérir, mais d'améliorer la qualité de vie», a déclaré l'avocat de la défense. Par ses actes et les directives anticipées existantes, l'homme a expressément manifesté sa volonté d'accepter sa mort imminente. En exagérant un peu, on peut dire : «On va à la maison de retraite pour mourir. Celui qui veut vivre va à l'hôpital».

Prévenu acquitté

Dans la motivation de son jugement, le tribunal suit finalement entièrement l'argumentation de la défense. L'accusé est acquitté de l'accusation de non-assistance à personne en danger et les frais de procédure sont pris en charge par la caisse de l'Etat. Le jugement peut encore être contesté par les deux parties et n'a donc pas encore force de loi.

Et si le cas de Kulm a mis en évidence une chose, c'est à quel point la responsabilité, la morale et les limites juridiques dans les soins sont proches les unes des autres dans le traitement des personnes en fin de vie. Ou, selon les mots du président du tribunal : «Une situation difficile et émotionnelle».