La langue et la culture tibétaines ne seront plus enseignées à l'Université de Berne. Le Grand Conseil a rejeté mercredi par 102 voix contre 20 et 20 abstentions une motion demandant au Conseil-exécutif d'intervenir auprès de l'institution académique pour que ces cours soient maintenus.

La seule filière universitaire en Suisse qui enseignait le tibétain va donc fermer ses portes. L'Université de Berne supprime à partir de la rentrée d'automne son offre d’études sur les sciences culturelles d’Asie centrale qui incluent les cours de langue et de culture tibétaines et mongoles. (image d'illustration: Dalai Lama) KEYSTONE

Pour les signataires de la motion, cette mesure représente une perte pour la recherche et l’enseignement. Cette décision menace aussi selon eux la préservation d’une culture représentée en Suisse par l’une des plus grandes communautés tibétaines en exil.

Pour la majorité du Grand Conseil, l'intérêt pour cette branche n'a cessé de reculer. L'Université avait décidé d'arrêter ce cursus en raison du manque d'étudiants, ajoutant que la tibétologie est une discipline exigeante avec une langue complexe.