«Il nage librement», mais... - «Timmy» la baleine refait surface en mer Baltique

La baleine à bosse, échouée depuis plusieurs jours sur un banc de sable de la côte allemande en mer Baltique, est réapparue dans la nuit de lundi à mardi dans la baie de Wismar, ont indiqué les autorités, qui espèrent qu'elle a pu définitivement s'échapper.

Time is running out for a young humpback whale named Timmy as it continued struggling to find its way out of shallow bays off the Baltic coast of Germany, after a week-long ordeal that has put its survival in doubt https://t.co/H4tjaK4jBg pic.twitter.com/t6hEY7nJ76 — Reuters (@Reuters) March 30, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Le mammifère marin d'une douzaine de mètres a été observé mardi dans cette baie du nord-est de l'Allemagne, a déclaré un porte-parole de la police maritime à l'AFP. Il nage librement et les organisations impliquées dans l'opération de sauvetage ont été informées, a-t-il ajouté.

Mobilisant pompiers, plongeurs, biologistes, police maritime et autorités locales, l'opération de sauvetage de la baleine surnommée «Timmy» tient en haleine la presse allemande, qui couvre chaque rebondissement. La présence de ce cétacé en mer Baltique est rare.

L'animal était parvenu dans la soirée de lundi à se dégager par ses propres moyens après que des sauveteurs l'ont incité, à l'aide d'un canot pneumatique, à se remettre en mouvement.

«Le calme que nous avons accordé à la baleine a porté ses fruits», a estimé lundi soir le ministre régional de l'Environnement, Till Backhaus (SPD). Mais il a noté que l'animal a d'abord nagé dans la mauvaise direction, vers le port, avant de reprendre la direction du large.

La baleine avait été repérée pour la première fois il y a huit jours sur un banc de sable dans la baie de Lübeck, ville portuaire du nord-est du pays.

Après plusieurs jours et une opération de sauvetage complexe impliquant notamment des engins de chantier, elle avait réussi à se libérer, avant de s'échouer de nouveau dans la baie de Wismar, de samedi à lundi.

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