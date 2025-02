«Il ne doit pas se passer la même chose qu'avec l'or nazi»

La cheffe de l'AfD allemande Alice Weidel a un domicile avec sa famille à Einsiedeln dans le canton de Schwyz. En mettant sur pied une manifestation samedi, les organisateurs veulent donner un signal, expliquent-ils dans un entretien.

Une manifestation contre la droite est prévue samedi au domicile suisse de la présidente de l'AfD Alice Weidel. Image : Keystone

Samuel Walder, Andreas Fischer Andreas Fischer

«Nous ne voulons pas qu'il arrive à la Suisse ce qui est arrivé au siècle dernier avec l'or nazi», explique Laura Fuchs à blue News. Elle est co-organisatrice d'une manifestation qui amène la campagne électorale allemande en Suisse un jour avant le scrutin. Plus précisément à Einsiedeln, dans le canton de Schwyz.

Une «manifestation contre la droite» doit s'y dérouler le samedi 22 février, sur le modèle des protestations régulières contre le racisme et les nazis en Allemagne. «On veut se joindre aux manifestants allemands et se solidariser avec eux», explique Fuchs.

«Un membre de l'AfD habite ici»

Le lieu de l'événement n'a pas été choisi au hasard. L'objectif de la manifestation est d'attirer l'attention de la Suisse «sur le fait qu'un membre de l'AfD habite ici», explique Fuchs. C'est dans la commune d'Einsiedeln qu'habite Alice Weidel, co-chef de l'AfD, parti d'extrême droite. Selon les sondages actuels, ce parti sera la deuxième force au parlement allemand lors des élections fédérales du 23 février.

Il est difficile d'estimer le nombre de personnes qui se rendront effectivement à Einsiedeln pour la «manifestation contre la droite», explique Laura Fuchs. «Nous avons tout organisé à la dernière minute et partons du principe qu'environ 50 personnes se présenteront». La manifestation a été annoncée à la police pour 20 à 50 personnes.

Le chef de la communication de la Kapo, Roman Gisler, a confirmé à «20 Minuten» que la police cantonale de Schwyz était au courant et que la manifestation était autorisée. Il a ajouté que la police serait sur place pour évaluer la situation.

Wie viele Nächte verbringt Alice Weidel am Bodensee, fragt @DavidGebhard die AfD-Chefin. Dann bricht sie das Interview ab. pic.twitter.com/KTiUuZcd2i — Martin Schmidt (@SchmidtLev) February 17, 2025

Les organisateurs n'ont pas peur des contre-manifestations :« "Nous faisons confiance à la police, qui sait que des contre-manifestations peuvent aussi avoir lieu"», déclare Laura Fuchs. «Nous voulons une manifestation pacifique et nous ne nous laisserons pas provoquer».

Weidel ne paie pas d'impôts en Suisse

Le domicile de Weidel a souvent fait parler de lui ces derniers temps. La cheffe de l'AfD allemande vit à Einsiedeln avec sa compagne et ses deux fils.

Weidel trouve tout à fait normal qu'une candidate allemande à la chancellerie vive en Suisse. Après tout, son centre de vie est sa résidence principale officielle à Überlingen, en Allemagne, au bord du lac de Constance.

C'est là, et non dans le canton de Schwyz, qu'elle paie ses impôts. C'est d'ailleurs légal en raison de la convention de double imposition entre la Suisse et l'Allemagne.