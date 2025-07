Un homme regarde des voitures endommagées par les inondations qui ont suivi les fortes pluies de ces derniers jours dans le district de Huairou, dans la banlieue de Pékin, le 30 juillet 2025. De fortes pluies ont fait plus de 30 morts et contraint les autorités à évacuer des dizaines de milliers de personnes dans le nord de la Chine, où des pluies torrentielles ont provoqué des glissements de terrain et des inondations, ont indiqué les médias d'État le 29 juillet. (Photo de Pedro Pardo / AFP)

AFP