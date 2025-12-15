  1. Clients Privés
Tuerie de Brown «Il n’y a aucune raison de le considérer comme un suspect» : l’homme arrêté va être libéré

Basile Mermoud

15.12.2025

La personne arrêtée dans le cadre de l'enquête sur les tirs à l'université américaine Brown, qui ont fait deux morts et neuf blessés samedi, va être libérée, a annoncé le parquet dimanche.

Samedi, un tireur a ouvert le feu dans l’université d’élite de l’Ivy League à Providence, dans le Rhode Island, dans un bâtiment où des examens se déroulaient.
KEYSTONE
KEYSTONE

Agence France-Presse

15.12.2025, 08:46

15.12.2025, 09:05

«Je pense qu'il est juste de dire qu'il n'y a aucune raison de le considérer comme un potentiel suspect», a déclaré aux médias le procureur général de l'Etat de Rhode Island (nord-est), Peter Neronha, en parlant de la personne arrêtée plus tôt. «C'est pourquoi il est libéré.» Les recherches ont reprises pour retrouver l'auteur présumé des tirs.

«De toute évidence, nous avons un meurtrier en liberté et nous n’allons donc pas dévoiler notre plan» pour le retrouver, a dit M. Neronha. La police a publié dix secondes d'images du suspect, filmé de dos, marchant d'un pas rapide dans une rue déserte après la fusillade.

Mobile encore flou. Fusillade à l'université aux Etats-Unis: une personne arrêtée

Mobile encore flouFusillade à l'université aux Etats-Unis: une personne arrêtée

Samedi, un tireur a ouvert le feu dans l’université d’élite de l’Ivy League à Providence, dans le Rhode Island, dans un bâtiment où des examens se déroulaient.

Deux personnes ont été tuées et neuf autres blessées. Sur les neuf étudiants blessés, huit l'ont été grièvement mais sont dans un état stable, avait indiqué samedi soir Brett Smiley, le maire de Providence, capitale du petit Etat du Rhode Island.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés. Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés au port d'arme, garanti par la Constitution.

Etats-Unis. Deux morts et neuf blessés à l'université Brown

Etats-UnisDeux morts et neuf blessés à l'université Brown

En 2024, plus de 16.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon le site Gun Violence Archive. L'histoire américaine récente est jalonnée de tueries, sans qu'aucun lieu de la vie quotidienne ne semble à l'abri, de l'entreprise à l'église, du supermarché à la discothèque, de la voie publique aux transports en commun.

La fusillade la plus meurtrière en milieu scolaire de l'histoire des Etats-Unis a eu lieu en avril 2007: un étudiant avait abattu 32 personnes sur le campus de l'université Virginia Tech avant de se suicider.

