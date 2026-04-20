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Accident Il perd la maîtrise de son véhicule et décède à Oron-la-Ville

ATS

20.4.2026 - 11:59

Un Suisse de 74 ans a perdu la vie dimanche après avoir perdu la maîtrise de son véhicule à Oron-la-Ville (VD). Pour une raison encore inconnue, sa voiture a percuté les barrières du pont enjambant le ruisseau de la Longive, puis dévalé le talus avant de s'immobiliser sur le toit dans le cours d'eau.

L'accident s'est déroulé dimanche vers 15h50 (illustration).
L'accident s'est déroulé dimanche vers 15h50 (illustration).
ATS

Keystone-SDA

20.04.2026, 11:59

20.04.2026, 12:05

Les faits se sont déroulés vers 15h50. «Le conducteur est resté incarcéré dans son véhicule», a indiqué la Police cantonale vaudoise lundi dans un communiqué. Malgré les premiers secours prodigués par les témoins puis par les sauveteurs, le malheureux, seul à bord, est décédé sur place. Une enquête a été ouverte.

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